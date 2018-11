Amber Heard: “Cuando una mujer denuncia un abuso nadie le cree”

Los Ángeles, Estados Unidos.



La actriz Amber Heard no ha querido profundizar de nuevo en los entresijos de la batalla judicial que mantuvo hace dos años con su exesposo Johnny Depp, a quien acusó de haberla maltratado física y psicológicamente en la recta final de su conflictivo matrimonio.



Sin embargo, resulta imposible desligar el contenido de las declaraciones que acaba de ofrecer la intérprete al nuevo número de la revista Marie Claire de ese período tan turbulento y reciente de su trayectoria, sobre todo porque la artista ha prometido que seguirá utilizando el altavoz que le proporciona su mediático trabajo para seguir luchando por una sociedad más igualitaria que conceda el mismo grado de validez a los testimonios de mujeres y hombres.

Jason Momoa y Amber Heard en una escena de “Aquaman”.

“Cuando una mujer hace acopio de valentía y sale a la palestra para denunciar los abusos que ha sufrido, por lo general su historia va a ser recibida con escepticismo, hostilidad y vergüenza. Lo único que tiene que hacer un hombre para desacreditar su versión de los hechos es señalar un posible incentivo para su decisión de hablar en público, y si no lo hace él ya lo hará la sociedad”, ha afirmado tajante la estadounidense de 33 años.

Alza su voz en contra de la violencia



“Mi trabajo me proporciona una plataforma para arrojar luz sobre estas cuestiones. En estas circunstancias creo que el silencio es sinónimo de complacencia ante lo que ocurre”, añadió.



La protagonista -junto con Jason Momoa- de la esperada película Aquaman, que llegará a los cines hondureños el próximo 13 de diciembre, también ha aprovechado la ocasión para explicar por qué la brecha salarial que existe en la meca del cine es solo uno de los muchos ejemplos que demuestran por qué el sistema está corrompido.

Heard da vida a Mera, una reina del mar y esposa de Aquaman.

“Como mujeres se nos paga menos, y eso que en general tenemos que pasar más horas en el set de rodaje debido al pelo y al maquillaje... Es que estamos trabajando en un entorno en el que la desigualdad es parte inherente del mismo”, ha asegurado en la misma conversación para abordar otro tema espinoso como el que se deriva de los cánones contemporáneos de la belleza femenina.



“Hay como una especie de disculpa implícita que se espera de mí por supuestamente participar de esas convenciones sociales sobre la belleza, pero no, me niego a jugar en ese terreno y a validar la falsa narrativa de que la expresión de la sexualidad o la feminidad es incompatible con el derecho a tener poder sobre una misma. Mi apariencia física, al margen de cómo afecte a los demás, es mía y la forma en que yo decida transmitirla solo me concierne a mí”, aseveró.

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2011, mientras rodaban “The Rum Diary”. El flechazo entre ambos fue inmediato. Después de salir algunos años, la pareja contrajo matrimonio en febrero de 2015, pero en mayo de 2016 anunciaron su separación, ya que la actriz denunció al actor por violencia doméstica.

Atracción por personas tóxicas



Aunque está en contra de cualquier tipo de violencia en contra de otro ser humano, Heard reconoce que ella misma se ha sentido atraída hacia situaciones “no saludables” y que por eso no ha tenido suerte en el amor.



“Antes era una especie de broma dentro de mi pequeño grupo de amigos, me llamaban Calamidad”, confesó la bella rubia, quien después de su divorcio con Depp tuvo una relación con el empresario Elon Musk, la cual no llegó a buen término.



“La verdad es que hacia quien se siente atraído uno dice mucho de esa persona, y lo cierto es que yo no me siento atraída necesariamente hacia... situaciones saludables; pero tengo esperanza. Espero poder encontrar alguien bueno hacia quien me sienta atraída. Es algo que deseo con todas mis fuerzas”, agregó.