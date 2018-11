JLo sufrió baja autoestima: “Me sentía fatal conmigo misma”

Los Ángeles, Estados Unidos.



Jennifer López siempre exhibe unas grandes dosis de poderío y de confianza en sí misma, sin embargo, esto no siempre fue así.



Durante la presentación de su nueva película Second Act en Nueva York, la artista habló de la inseguridad que sufrió en los inicios de su carrera.



“Me he convertido en una mujer con una fuerte autoestima y pienso que todo tiene que ver con este negocio. En mis primeros años en este negocio necesitaba la validación constante de los demás y eso me hacía sentirme fatal”, reveló la Diva del Bronx.



“Ciertas personas decían: ‘No sabe cantar, no sabe bailar, no sabe actuar’. Y decían que solo era una cara bonita o que tenía el trasero demasiado grande. Y yo pensaba: ‘Pues sí, tienen razón’. Luego me di cuenta de que no podía permitirme pensar eso de mí, y me dije: ‘No, voy a grabar otro disco y voy a hacer otra película. Soy una gran actriz, soy una gran cantante y bailarina y soy genial en mi trabajo’”, agregó.