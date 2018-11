Actor Gerard Butler es hospitalizado en Santo Domingo  

Santo Domingo, República Dominicana



El actor de cine y productor británico Gerard Butler se encuentra ingresado en un centro de salud privado en la capital dominicana, afectado de diverticulitis no complicada, según confirmó a Efe una fuente médica que pidió no ser identificada.



El intérprete, de 49 años, fue trasladado a la clínica el lunes pasado con dolores abdominales que presentaba desde las anteriores 72 horas, por lo que el personal de salud decidió su internamiento para someterlo a los exámenes de lugar.



Los médicos que le atendieron, aseguró la fuente, ordenaron practicarle una resonancia magnética por sospechas de apendicitis, pero los resultados arrojaron que sufría de diverticulitis, que son pequeñas bolsas que se forman en la pared interna del intestino.



La información precisó que era "muy probable" que Butler fuera dado de alta en las próximas horas. El actor protagonista de "Drácula 2000", el drama musical "El fantasma de la ópera", así como de "300", cinta que lo lanzó a la fama mundial, se encuentra en condición estable bajo el cuidado del doctor Fernando Contreras.



En sus más recientes mensajes en su cuenta de Twitter, Butler colgó varios videos donde se le observa en trabajos filantrópicos en Haití, fronterizo con República Dominicana, junto a la organización internacional Mary Meals.



"Me complace estar en Haití con @MarysMeals visitando escuelas para ver el maravilloso trabajo que hacen. Las comunidades se transforman por lo que hace @MarysMeals para alimentar a los niños en su lugar de educación. Es una idea tan simple que funciona muy bien", dice el actor en una de sus últimos tuits.