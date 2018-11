Paris Hilton afirma que no es una 'niña tonta'

EUA.



El reality 'The Simple Life' fue la plataforma perfecta para que el mundo entero conociera a Paris Hilton, que hasta entonces era tan solo una rica heredera más de la sociedad californiana.

Las aventuras de la joven junto a su amiga Nicole Richie mientras trataban de hacer frente a distintos trabajos para mantenerse a sí mismas por primera vez en sus vidas dieron pie a todo un nuevo género televisivo que otras celebridades como los Kardashian han sabido explotar a fondo y, ante todo, supusieron su primera toma de contacto con la fama, pero también le han obligado a pagar un alto precio que entonces no podía prever.



A día de hoy la empresaria y DJ todavía no ha logrado desprenderse de esa imagen de 'niña tonta' que creó como un personaje que interpretar frente a las cámaras, sin importar los logros profesionales que acumule o lo mucho que haya evolucionado su carrera desde entonces.



"Lo que la mayoría de la gente no sabe es que se trataba de un personaje que me inventé para el programa y que desarrollé a lo largo de varias temporadas. Me divertí mucho haciéndolo y ahora me encanta demostrarle a los demás lo mucho que se equivocan conmigo", ha explicado Paris en una entrevista a la revista Gay Times.



Independientemente de cuáles fueran las consecuencias para su reputación, la estrella sigue guardando un grato recuerdo de aquella época, aunque no lo suficiente como para plantearse seriamente realizar un remake: "Me propusieron volver a hacerlo, pero mi horario es ya una locura de por sí como para aceptar algo así, no tengo tiempo, así que dije que no. Pero sería épico", agregó Hilton, quien hace unos días rompió su compromiso matrimonial con Chris Zylka.