Alicia Silverstone deberá pagar manutención a su expareja   

Alicia Silverstone, actriz de la popular cinta noventera "Clueless", finalizó, a principios de noviembre, su divorcio con Chris Jarecki.



Según los documentos Silverstone le está pagando US$ 12,000 cada mes en manutención conyugal. El documento también establece que acordaron compartir la custodia legal y física de su hijo Bear Blu de 7 años, informa tmz.com.



La actriz dejará de pagarle a Chris si él se relaciona con alguien durante 5 meses dentro de un período de 1 año.

Los ex se casaron hace casi 13 años. El representante de ella dice que Alicia y Chris “todavía son amigos íntimos”.





Maternidad...

En una entrevista ofrecida en septiembre, Silverstone, habló su maternidad y también comentó que deseaba tener otro hijo.

“Siempre he querido tener otro niño, pero tampoco quería que tuvieran edades muy similares porque me encanta pasar tiempo con Bear. Son demasiado adorables como para tener otro ahora. Cuando dejé de darle el pecho a Bear, a los tres años y medio, empecé a sentir que a lo mejor estaba preparada para intentarlo, pero no era el momento adecuado para ocuparme de un bebé, así que decidí esperar”, afirma la antigua protagonista de Despistados. Mi sueño siempre ha sido tener una niña, pero por supuesto que no me importaría tener otro pequeño Bear. Da igual lo que suceda en un futuro, sea lo que sea me parecerá bien”, afirma en la conversación que ha mantenido con la revista Working Mother.