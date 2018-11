Piden un Oscar para interprete de Freddie Mercury

Estados Unidos

Brian May, amigo de Freddie Mercury y guitarrista de la legendaria banda Queen, afirma que Rami Malek merece un Oscar por la interpretación que hizo de Mercury en Bohemian Rhapsdoy.



“Estará en la lista de nominaciones de los Oscar y merecerá ganarlo”, precisó Brian May en una entrevista con NME. El guitarrista aseguró que el actor "vivía en Freddie” y toda la banda se puso “a pensar que era el propio Freddie”.



“Hemos vivido con este proyecto durante nueve años y es increíble verlo tan bien”, aseguró Brian May, quien es interpretado por Gwilym Lee en la película, de quien dijo; “debería estar recibiendo premios por todas partes”.

La ex banda de Queen quedó fascinada con "Bohemian Rhapsdoy", y el guitarrista agregó que los actores dieron el 200% de su esfuerzo y profesionalismo. La película que cuenta la vida de Freddie Mercury tiene más de 400 millones de dólares recaudados en taquilla.