Vadhir Derbez confía en remake de filme de Sandler

Miami, Estados Unidos

A Vadhir Derbez no le preocupan las comparaciones y críticas que ha generado la película 50 Primeras Citas, adaptación de Como Si Fuera la Primera Vez (50 First Dates, 2004), que él protagoniza al lado de Ximena Romo.

“Estoy muy emocionado, sé que le va a ir muy bien. Sé que hay polémica porque obviamente es un remake de una película muy buena y emblemática. Se hizo un muy buen trabajo, la filmamos en República Dominicana. Ximena hizo un excelente trabajo y quedó muy bonita la película”, afirmó el actor.

La cinta, dirigida por Mauricio T. Valle, es la versión latina de la comedia romántica protagonizada por Drew Barrymore y Adam Sandler sobre un hombre que día tras día debe conquistar a una mujer porque ésta pierde la memoria a corto plazo.

“Hay una generación muy joven que no ha visto la gringa y sé que les va a gustar”, agregó Derbez.

Se espera que la producción llegue a las salas de cine en 2019 y, mientras tanto, el joven filma en México Veinteañera, Divorciada y Fantástica junto a Paulina Goto.

Pasión. El hijo de Eugenio Derbez aseguró que, por el momento, su interés está en la pantalla grande y los formatos cortos en televisión, tanto en Estados Unidos y México. “A las telenovelas hay algunas a las que les está yendo bien, pero no es el fuerte en México. De hecho, ya está alcanzando la fiebre y hit de las series, lo cual me da mucho gusto porque es otra calidad, estilo y formato. Sí quiero seguir haciendo series, me apasiona mucho, y el cine, tanto para Estados Unidos y México, por eso ando allá, en Los Ángeles. No estoy negado a las telenovelas, pero el camino que quiero tomar va hacia otro lado por ahora”, dijo el joven.