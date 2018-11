Khloé Kardashian niega enfrentamiento alguno con su familia a cuenta de Acción de Gracias

Redacción.

La estrella televisiva Khloé Kardashian fue sin duda la gran ausente en la multitudinaria reunión familiar celebrada este año en casa de Kris Jenner con motivo de la tradicional cena de Acción de Gracias.

Y aunque muchos de sus fans ya eran conscientes de que la también empresaria pasaría la festividad junto a su pareja Tristan Thompson y la hija de ambos, la pequeña True, en la ciudad de Cleveland, parece que ciertos 'trolls' de la esfera virtual han querido ver en este gesto un signo de tensiones en el seno del clan Kardashian.

Semejante teoría, sin embargo, no ha tardado en ser refutada por la propia Khloé a través de un clarificador mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en el que además de explicar que el jugador de baloncesto no podía viajar a Los Ángeles este año debido a sus compromisos profesionales en la NBA -es jugador de los Cleveland Cavaliers-, también ha criticado abiertamente a aquellos que tratan de "crear dramas" artificiales e innecesarios en torno a vidas ajenas.

"Parece que algunos no se habían enterado hasta ahora. Durante los últimos tres años, he estado pasando Acción de Gracias en Cleveland. No sé por qué hay gente tratando de crear dramas entre mi familia y yo. Mis hermanas y yo estamos perfectamente, gracias. Sus familias han podido viajar este año, pero TT [Tristan Thompson] no ha podido porque está en medio de la temporada regular", ha asegurado en la red social.

"La verdad nunca es tan divertida como las historias que algunos de vosotros os inventáis. Así que allá vamos, ¡feliz Acción de Gracias a todos, imagino!", ha añadido con ironía.

La verdad es que la familia Kardashian nunca ha tenido mucho que ocultar en relación con los contratiempos e incidencias que se producen con frecuencia en sus fascinantes vidas, especialmente porque tarde o temprano aparecerán claramente reflejadas en ese programa de telerrealidad que afianza cada semana su popularidad.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora con la aparentemente ya superada crisis de pareja entre Tristan y Khloé, ya que los episodios del 'reality' que se han venido emitiendo últimamente fueron grabados precisamente el pasado abril, cuando salió a la luz que el deportista le había sido infiel a su pareja en repetidas ocasiones antes y durante el embarazo que desembocó en el nacimiento de su primera hija juntos.