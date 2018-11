Blac Chyna promueve crema para blanquear la piel entre los afrodescendientes

Estados Unidos.

Blac Chyna, ex de Rob Kardashian, acaba de asociarse con una compañía para vender cremas que prometen cambiar la apariencia de la epidermis, las cuales llevan el nombre de Whitenicious X Blac Chyna Diamond Illuminating & Lightening Cream y tienen un costo de $250 dólares.

La morena acaba de colgar una foto en Instagram en donde aparece más blanca que de costumbre; en la postal habla de las maravillas de los productos aclaradores de los que ahora es imagen.

Chyna asegura que a ella las cremas le han funcionado perfectamente, pues ha conseguido eliminar manchas e hiperpigmentacion, sin embargo en las imágenes que tiene actualmente su piel se ve más blanca que hace unos meses.

La fiesta de lanzamiento de Whitenicious será este domingo en Nigeria, en donde la empresaria convivirá con sus fans.

Pero está no es la primera vez que la ex cuñada de Kim Kardashian intenta cambiar su epidermis, ya que hace un tiempo promovía en redes un blanqueador que se tomaba vía oral, llamado Organic Skin Lightener, que al parecer no le funcionó.

El cambio de Chyna en el tono de su piel con el paso de los años

Blac se une a otras celebridades que han querido cambiar su tono de piel como Michael Jackson, Lil Kim y Sammy Sosa, entre otros.