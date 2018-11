Lupita Jones recibe amenazas de muerte por criticar participación de transexuales en Miss Universo

Ciudad de México, México.

Tras dar a conocer su postura sobre la entrada de mujeres transexuales a Miss Universo, Lupita Jones asegura que gente de la comunidad LGBTTTIQ le ha hecho el feo y hasta ha recibido amenazas de muerte por internet.

La Directora Nacional del concurso Mexicana Universal sabe que muchos están ofendidos luego de sus declaraciones sobre la entrada de Miss España, Ángela Ponce, al certamen mundial, ya que dijo que las mujeres y los trans "no son iguales".

Luego de este comentarios, la joven Itzel Aidana Ávila Monreal subió un video a Facebook en donde decía que los comentarios de Jones le habían afectado; horas después las autoridades la encontraron muerta, la causa: suicidio, causando así más controversia.

"Me ha tocado que en un lugar abierto, con gente de cualquier tipo, en un restaurante o así, me he topado con personas de la comunidad y he sentido esas miradas de odio y digo 'wow, qué fuerte' y también he recibido el apoyo de personas de la misma comunidad que me ven e igual me piden la foto, me dan el beso, me abrazan y todo", dijo la exreina de belleza a Agencia Reforma.

"Está muy polarizado (el ambiente), pero no por eso me voy a callar, siempre (he hablado) de buena fe, nunca he buscado otra cosa", agregó Jones.

Sin embargo, para Andrea Toscano, representante de México en Miss Universo, la participación de chicas transgénero no es un problema.

"Mi postura es que ella es una competidora más, ya está dentro de la competencia y yo siempre he visto esto como que todas estamos en un mismo barco, con un mismo objetivo y a cada una lo que nos compete es continuar preparándonos para traer esta corona", agregó la originaria de Colima de 20 años.

Miss Universo 2018 se llevará a cabo el 16 de diciembre en Bangkok, Tailandia.