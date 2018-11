Mario Jr. debuta como cantante junto con Siyei

San Pedro Sula, Honduras

Con el propósito de enamorar y poner a bailar y cantar a toda la juventud hondureña, Mario Jr. presentó su primer tema musical llamado Dame otro besito.

El DJ sampedrano residente en Estados Unidos, donde tiene una empresa organizadora de eventos y donde estudia la licenciatura en Mercadeo, escogió a Siyei para colaborar en este tema.

Siyei regresa así a la escena musical luego de haber pertenecido al grupo Trifonia, que se dio a conocer en 2013.

“Dame otro besito es un pop, una canción muy comercial para dedicarle a la chava, para bailarla, para cantarla y es un tema que ha tenido buena aceptación. Hicimos una gira de medios en la ciudad y ya suena en todas las emisoras. Es muy pegajozo, bastante gente ya la está cantando”, manifestó Mario Jr., quien desde hace dos años se dedica a ser DJ y ha participado en diferentes actividades en el país.



Inspiración

“Ay, baby, dame, dame otro besito, suave, suavecito, de esos labios ricos. Ay, baby, dame otro besito, mami, tú llenas todos mis requisitos. Me muero por llenarte de besitos, déjame te explico que cuando yo te veo aceleras todo mi corazón con el vaivén de tus caderas”, dice una parte de la canción, que está en Youtube desde el 18 de noviembre.

El tema fue escrito por Mario y Siyei y producido por Anthony Campbell en esta ciudad.

“Desde pequeño me gustó cantar, pero nunca me puse a escribir algo hasta que le dije a Siyei que me ayudara. Imaginamos una historia y así nació”, manifiesta Mario Jr. “Es un tema bien cantado, bien alegre, no es sucio porque queremos que sea para toda audiencia. La letra es clara, romántica”, agrega Siyei.

Mario aseguró que planea hacer un remix del tema con un artista internacional.