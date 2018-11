Kate del Castillo no testificará contra "El Chapo"

Ciudad de México, México.

En pleno juicio contra el capo de la droga mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán los ojos de han vuelto hacia la actriz mexicana Kate del Castillo, quien fue encontró con él cuando este se había fugado de la cárcel en 2015.

Del Castillo, que tuvo que huir de México debido a los problemas derivados de la polémica entrevista, dijo a Telemundo que ella no será parte de los testigos del juicio.

"Hasta ahorita no me han llamado ¡Gracias a Dios! Así que no voy a ir a testificar, nunca se me avisó, así que no", dijo la actriz.

En 2015 la actriz de "La reina del sur" entrevistó a "El Chapo" junto a Sea Penn más de un año después de que Guzmán Loera se hubiera fugado del penal del Altiplano.

Dicho encuentro del cual se tiene un video, ha sido considerado como la prueba que podría hundir al Chapo pues en la grabación, él mismo asegura que desde los 15 años entró al mundo del narcotráfico.

Por su parte Kate ha tenido que lidiar con la presión política luego de que buscaran vincularla con el capo de la droga tras el encuentro y comenzará a desvelarse correspondencia compartida por la actriz y el narcotraficante en aquel entonces.

La actriz reside en Estados Unidos a la espera de poder volver a su tierra con la tranquilidad de que nadie querrá relacionarla con Guzmán Loera y sus crímenes.

El Chapo está acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína a EEUU durante 25 años y puede ser condenado a cadena perpetua si es hallado culpable.