"La casa de las flores" ya no contará con Verónica Castro

Ciudad de México, México.

Las nuevas temporadas de "La casa de las flores" tuvieron un giro inesperado luego de que Verónica Castro, una de sus principales protagonistas, abandonara el proyecto a pocas semanas de haber confirmado su participación.

La actriz mexicana explicó al programa "Ventaneando" la razón para desilusionar a muchos de los fanáticos que esperaba verla de regreso como Virginia de la Mora.

"Así se dio. Ya estaba pactado y después me llaman para hacer unos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no, o es todo o es nada, ya sabes que así soy yo. Es un definitivo no, así quedó ya", dijo la intérprete al programa de Pati Chapoy.

Sin embargo, su salida de la popular serie de Netflix no ha dañado su relación con el creador de la historia, Manolo Caro.

"Entiendo perfectamente a Manolo que lo están volviendo loco, primero que sí y después que no. Ahora que nada más los primeros capítulos, que después la pura voz, entonces la verdad no me gusta estar presionando a la gente ni que la presione nadie más, quiero que trabaje libre y tranquilo y yo con él puedo hacer cosas maravillosas, yo lo sé y me va a escribir algo padrísimo y lo voy a volver a hacer, pero en esta ocasión él ya tiene su idea en la cabeza de otros personajes”, agregó quien fuera la matriarca de la familia De la Mora durante los 10 capítulos de la primera temporada estrenada hace unos meses.

Castro había tardado en confirmar su participación en la nuevas temporadas debido a que ella pensaba que su personaje había cerrado su ciclo dentro de la historia.

Caro había anunciado a finales de septiembre la segunda y tercera temporadas para estrenarse en 2019 y 2020 respectivamente.

En las nuevas temporadas se espera volver a los principales personajes interpretados Cecilia Suárez (Paulina), Aislinn Derbez (Elena), Dario Yazbek Bernal (Julián) y Paco Léon (María José), por mencionar algunos.