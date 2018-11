"La Casa de Papel" gana el Emmy Internacional a mejor drama

Nueva York, EEUU.

La serie española "La Casa de Papel" fue la gran triunfadora de la gala de entrega de los premios Emmy Internacional celebrada este 19 de noviembre en Nueva York, donde se llevó el galardón al mejor drama, una de las categorías de mayor importancia.

En la 46 edición de los Emmy Internacional, en los que se reconocen los mejores programas de televisión emitidos y producidos fuera de Estados Unidos, la serie de Atresmedia, que se ha convertido en la producción de Netflix de mayor éxito en habla no inglesa, cumplió con los pronósticos.

"Ha habido un momento que no lo teníamos muy claro", confesó a Efe la directora de ficción de Atresmedia, Sonia Martínez, que explicó que veían a la serie británica "Urban Myths", nominada en la misma categoría, como una seria competidora que podía arrebatarles el prestigioso galardón.

"Teníamos un pelín de miedo pero está ahí. Es una culminación de muchas horas de trabajo", afirmó sonriente minutos después de recibir la estatuilla.

"Esta es la última parada de un año increíble y un sueño con el que nunca habíamos soñado", dijo por su parte el creador de la serie, Alex Pina.

Expresó asimismo su emoción por recibir el reconocimiento internacional de "La Casa de Papel", un proyecto que describió como "entretenimiento puro" y "casi un cómic en muchos aspectos".

"(Estos premios) Siempre lo hemos visto con otros, parece que nunca va a tocar en España, pero sí", declaró el creador de "La Casa de Papel", un proyecto que dijo seguirá ahora "con todavía más fuerza".

(I-D) La productora ejecutiva Sonia Martínez y los guionistas Esther Martinez Lobato y Alex Pina. AF

Otro de los grandes protagonistas de la noche fue "Una Historia Necesaria", de Chile, que recibió el premio a la mejor serie de cortos por contar en 16 capítulos historias ocurridas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

"Nuestro motivo para desarrollarla es para poder impactar sobre las nuevas generaciones y hacer recordar a las antiguas lo importante que es tener memoria de lo que pasa en nuestro país", contó a Efe el director y productor ejecutivo del proyecto, Hernán Caffiero.

"Sobre todo en el momento en el que los discursos de odio y violencia se hace tan presente en los momentos de hoy", aseveró.

Por su parte, Antonio Ballestrazzi, también productor ejecutivo, explicó que la temática de "Una Historia Necesaria" llevó a que la televisión no quisiera comprarlo, por lo que lo tuvieron que publicarlo en abierto en la plataforma Youtube para darle difusión.

"Más de 40 años del golpe y genocidio en Chile y aun tienen miedo", aseveró Ballestrazi en referencia al silencio de los medios de comunicación.

Mientras, Lars Mikkelsen, el protagonista de la serie danesa "Herrens Veje" (Ride Upon the Storm) fue premiado como mejor actor por su interpretación de un hombre que se enfrenta a la oportunidad de convertirse en un el primer cura de la familia.

El premio a la mejor actriz fue para Anna Schudt, protagonista de la serie alemana "Ein Schnupfen hätte auch gereicht", que relata la historia de cómo la comediante Gaby Koster vuelve a los escenarios para aceptar un premio a su carrera artística cinco años después de sufrir un infarto cerebral y quedar en coma.

El británico "Goodbye Aleppo" fue considerado el mejor documental por contar la historia de cuatro periodistas ciudadanos que permanecen en el este de Aleppo durante los intensos bombardeos del régimen sirio, que trataba de recuperar la zona.

"Este premio va por todos los ciudadanos periodistas que se juegan la vida por contar todo lo que está pasando", afirmó la directora y productora del largometraje, Christine Garebedian, del servicio árabe de la BBC.

El galardón a la mejor película para televisión o miniserie fue para una producción británica, "Man in an Orange Shirt", una historia de amor que se centra en dos parejas homosexuales, una de los años 40 y la otra de la actualidad, que se ven afectados por sus circunstancias.

La holandesa "Etgar Keret: Based on a True Story" fue galardonada con el mejor programa artístico, en la que se revela cómo el escritor que da título al programa juega con la fantasía y la realidad en un documental híbrido.

La mejor comedia fue para un proyecto israelí, "Nevsu", la mejor telenovela para la portuguesa "Ouro Verde", el mejor programa no-inglés de prime time para la segunda temporada de la estadounidense "El Vato", y el mejor programa de entretenimiento sin guión para la belga "Did You Get The Message?".