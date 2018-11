Snoop Dogg recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

EUA.



El rapero Snoop Dogg, uno de los raperos más queridos de la cultura popular estadounidense, recibió el lunes una más que merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que sirvió a la industria para reconocer sus valiosas aportaciones no solo a la historia de la música, sino también al mundo del entretenimiento en general.



El carismático intérprete, visiblemente emocionado cuando subió al escenario a pronunciar su discurso de aceptación, no tardó en dirigir la atención hacia todas aquellas personas que le habían ayudado a cimentar su éxito, entre las que no podían faltar sus padres, su esposa Shante, sus hijos, su buen amigo Dr. Dre, el reputado productor Quincy Jones y, por supuesto, él mismo.

Snoop Dogg posa orgulloso con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



"Y por último, quiero darme las gracias a mí mismo por creer en mí, quiero darme las gracias por todo el trabajo duro que he realizado, por no tomarme ni un solo día libre, por no rendirme jamás y sobre todo por ser una persona que trata de dar más de lo que recibe. Quiero darme las gracias por acertar más que fallar y, en general, por ser siempre yo mismo. ¡Eres genial, Snoop Dogg!", aseguró al final de su alocución.



Entre los asistentes a la ceremonia de 'investidura' de Snoop Dogg como miembro de lujo de la famosa avenida angelina se encontraban, además de sus padres, su mujer y dos de los hijos que tiene de anteriores relaciones, uno de los compañeros de industria con los que más ha trabajado a lo largo de todo este período: el productor y también rapero Pharrell Williams.

El rapero Pharrell Williams acompañó a su amigo Snoop Dogg en ese día tan especial.



Hay que recordar que la última aventura profesional del artista fuera del universo musical, en el que también se ha destacado por colaborar con vocalistas de toda clase y condición e introducir sus afilados versos en un amplio abanico de géneros y estilos musicales, es probablemente una de las más sorprendentes que se recuerdan de su extensa trayectoria, ya que desde hace algo más de un año comparte programa de cocina y manualidades con la no menos popular Martha Stewart, la gran gurú de los trucos y soluciones para la vida doméstica.