Joey King sufre discriminación por estar calva

Califonia, Estados Unidos.

Aunque lleve trabajando en la industria cinematográfica desde que era tan solo una niña, el gran momento de la actriz Joey King ha llegado este año con el estreno de la comedia romántica de Netflix 'The Kissing Booth' que protagonizó con su ahora pareja en la vida real Jacob Elordi.



Tras el éxito de la película y su consagración como una de las nuevas promesas de la interpretación, la joven de 19 años tiene en la recámara un sinfín de proyectos interesantes, entre otros una serie para el canal Hulu titulada 'The Act', en la que compartirá reparto con la oscarizada Patricia Arquette y para la que se ha rapado la cabeza por exigencias del guion.





Lo que no se esperaba de ninguna manera era toparse con la intolerancia y la ignorancia que ha tenido que soportar este fin de semana durante un viaje en avión. "A todos y todas, estoy en un avión y el hombre que está sentado a mi lado se ha girado literalmente hacia mí, ha puesto su teléfono en mi cara y me ha sacado una foto como si no fuera a darme cuenta y le ha enviado un mensaje a su mujer diciendo que estaba sentado junto a una chica que tiene cáncer (solo porque estoy calva) y que le da miedo 'contagiarse' con su teléfono", reveló Joey en su cuenta de Twitter, sin poder contener su exasperación ante "lo estúpida que es la gente a veces".



"He leído su mensaje por encima de su hombro y decía: 'Una chica calva con p*** cáncer ha tosido a mi lado y no quiero cogerlo'. ¿Estás bromeando?".



En su caso, la actriz ha preferido no tomarse la justicia por su cuenta y resistirse a la tentación de 'devolverle el favor' a ese desconocido sacándole una fotografía y compartiéndola en su red social, tal y como sugerían algunos de sus seguidores más viscerales.