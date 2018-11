Cardi habla del estrés de ser madre y artista

California, Estados Unidos

La rapera Cardi B no ha dudado en aprovechar su última intervención pública para hablar directamente sobre los numerosos problemas físicos -y también psicológicos- que se desprenden de la etapa tan ajetreada que atraviesa a día de hoy, en la que tiene que compaginar los cuidados de su primogénita Kulture (cuatro meses) con los preparativos de su segundo disco.

“Hay ocasiones en las que parece que mi cuerpo se cierra por completo porque me siento abrumada ante todo lo que tengo que hacer. Al principio (tras dar a luz a su hija) trataba de perder peso para recuperar la figura y ahora estoy tratando de ganar unos kilos. Y me está costando mucho porque he perdido el apetito, aunque por lo menos el trabajo lo hago bien”, ha explicado Cardi B al portal E! News.