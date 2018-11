Anitta desvela su intimidad con serie Vai Anitta

Ciudad de México, México.



Sin tapujos ni mentiras, así será la bioserie de la cantante brasileña Anitta, quien durante un lustro ha luchado por posicionarse como una de las mejores exponentes femeninas del género urbano.

Así lo afirmó la intérprete previo a comentar que su intención con la serie documental Vai Anitta, que se estrena hoy por Netflix, es mostrarse tal cual es ante el mundo.

"El gran desafío de esta serie fue que nosotros teníamos únicamente seis episodios de 30 minutos cada uno, para contar un poquito de quién soy yo.", expresó la cantante de "Medicina"

"Entonces nuestro objetivo fue plasmar novedades para la gente de Brasil, que son los que ya me conocen desde mis inicios porque me siguen de manera frecuente, y al mismo tiempo presentarme ante los que aún no conocen mi trabajo", dijo en entrevista la sudamericana de 25 años.

A través del filme, se observará su faceta como artista, pero también su vida familiar y todo aquello que la rodea en la música.

Para muchos, la vida de la cantante originaria de Río de Janeiro podrá ser fácil, pero ella asegura que, para llegar al éxito, ha tenido que superar diferentes obstáculos, tanto personales como profesionales.

"Durante las grabaciones, yo estaba atravesando por una depresión muy fuerte, al grado que tuvimos que pausar por un momento el proyecto; eso se verá también en el especial, explico lo que sucedió y el porqué.", cuenta la intérprete.

"Quiero mostrar que soy un ser humano como todos, una persona real", expresó la brasileña, quien promueve sus sencillos "Jacuzzi", a dueto con Greeicy Rendón, y "Veneno", como parte de su nuevo EP llamado Solo.

El documental abarca desde sus inicios musicales hasta lo que vivió la intérprete hace algunos meses, donde ya no solo es conocida en su país, sino también en Centroamérica y Estados Unidos, por temas como "Sí o No", a dueto con Maluma, y "Downtown" con J Balvin.

El filme también aborda su vida privada, como su enlace matrimonial con Thiago Magalhães y su separación.

"Fue un desafío muy difícil escoger qué contar en mi vida. Han pasado tantas cosas. Creo que va a ser muy bueno para mi carrera", sostuvo la actual juez de La Voz.