Critican a Kristen Bell por fumar marihuana frente a su esposo

La actriz Kristen Bell se encuentra en medio de la polémica después de que reconociera recientemente que fuma marihuana en presencia de su esposo Dax Shepard, quien llevaba varias décadas luchando contra sus adicciones a diversas sustancias y 14 años sin consumir ninguna de ellas.



Sus declaraciones, cómo no, han provocado una gran repercusión en la esfera virtual, donde el matrimonio siempre ha proyectado una imagen idílica y en la que ahora la acusan de no mostrar ninguna consideración hacia la situación de su marido.



"Sería lo mismo que esperar que la pareja de un diabético nunca tomara postre. ¡Seamos realistas!", ha asegurado Dax Shepard en su cuenta de Twitter para tratar de poner algo de sensatez en medio de la polémica.

Al mismo tiempo, también ha querido establecer ciertas diferencias entre el consumo de unas sustancias y otras, reconociendo que no le haría ninguna gracia, por ejemplo, que esnifara cocaína en su presencia.

Dax Shepard y Kristen Bell en una foto de archivo.



"Desde luego que NO podría meterse rayas", ha matizado el actor, quien por otra parte ha admitido que la mayor tentación para él son las bebidas alcohólicas.



"En ese sentido es diferente, porque beber es mucho más peligro", ha asegurado.



En realidad, tal y como revelaba Kristen en las declaraciones que la han colocado en ese aprieto, su esposo y padre de sus dos hijas es el primero que la anima a experimentar -con cautela, eso sí- con ciertas drogas recreativas como el éxtasis al considerar que nadie debería "dejar este mundo sin probarlo".



"Él comprende que ha perdido el 'privilegio' de tomarlas porque no puede manejarlo; su cerebro no posee la química necesaria para controlar algo así", apuntaba Kristen.