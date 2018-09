Will Smith celebrará sus 50 años con locura

California, Estados Unidos

Will Smith realizará una de las más osadas hazañas en vivo para celebrar su medio siglo de vida luego de que el canal “Yes Theory” de YouTube lo retara para realizar una caída libre desde un helicóptero.

Sépalo “Yes Theory” es un canal de YouTube creado por cuatro jóvenes que aseguran que la vida es emocionante “siempre y cuando estés dispuesto a romper con tu comodidad”.

El estadounidense aceptó la propuesta con tres condiciones: “Que sea por una buena causa, cuando acabe de filmar mi nueva película y que sea en el Gran Cañón”, dijo el actor nacido en Filadelfia en un video.

En él se puede ver a Smith llamando por celular a Tom Cruise, a quien le pregunta si puede manejar un helicópero. Será mañana 25 de septiembre cuando el intérprete de En busca de la felicidad salte del Gran Cañón de Colorado.

Los fans que entren al canal “Yes Theory” de YouTube podrán presenciar la aventura del artista, aunque aún se desconoce el horario de transmisión. Smith está filmando actualmente Weird City, una serie que mezcla la ciencia ficción con la comedia.

Diez datos curiosos

1- Smith y DJ Jazzy Jeff obtuvieron el primer premio Grammy en la categoría de Rap de la historia en 1988. Los artistas triunfaron por su canción “Parents Just Don’t Understand.”

2- El actor estadounidense es capaz de resolver el cubo de Rubik en menos de un minuto. Ya lo ha demostrado en algunos capítulos del “Príncipe de Bel-Air” y en “En busca de la felicidad”.

3- Después de triunfar en la música, Smith se “enloqueció” y gastó todo su dinero. Para reponerse de la mala racha aceptó el papel en “El Príncipe de Bel-Air”, serie que le dio fama en todo el mundo.

4- Con un coeficiente intelectual de 115, se dice que Will tiene un puntaje perfecto. En una entrevista dijo que si no fuera actor, sería ingeniero informático porque su materia favorita era matemáticas.

5- Will y su esposa Jada se conocieron en un casting de El Príncipe de Bel-Air, y aunque ella no obtuvo un papel, él se enamoró de la actriz. Se casaron en 1997 y son padres de dos hijos.

6- El actor no era la primera opción para protagonizar la cinta “Hombres de Negro”. Chris O’Donnell era el favorito, pero el director Barry Sonnenfeld hizo todo lo posible para que Will se quedara con el papel.

7- El reguetonero Nicky Jam le propuso que cantara junto a él y a Era Istrefi el tema oficial del Mundial de Fútbol 2018. El artista dijo que no lo pensó dos veces al recibir la oferta.

8- Escribió un libro para niños sobre la paternidad titulado “Just the Two of Us”. El libro es su tributo a sus padres y a su hijo, Trey Smith, a quien tuvo con su primera esposa, Sheree Zampino en 1992.

9- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho varias veces que le gustaría que Will Smith lo interpretase si se hiciese una película biográfica sobre él.

10- Antes de Keanu Reeves, los productores de Matrix barajaban la posibilidad de que Will interpretase el papel de Neo. Finalmente Keanu fue el seleccionado y Will dijo que era la mejor decisión que podían haber tomado.