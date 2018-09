Blanchett: “Me interesan los defectos y miedos de mis personajes”

Nueva York, Estados Unidos.



Hace años, alguien le dijo a Cate Blanchett: “Tienes cara de actriz”.



“Me parece que fue un cumplido. Tiene que ver con no tener una apariencia específica, lo cual es particularmente útil en mi línea de trabajo. No soy totalmente del montón ni particularmente hermosa. Digamos que tengo algo de ambas”, dijo la actriz.



Para Blanchett, ganadora del premio Óscar en dos ocasiones, lo que cuenta es cómo se ve la gente por dentro. “Lo que me interesa, cuando me enfrento a un nuevo personaje, son los defectos, los miedos y ese sentimiento muy humano de inconclusión”, explica.



“Eso es lo más hermoso para un actor. Incluso me descubro en las vidas de los demás”. Eso puede o no aplicar para su personaje en La casa con un reloj en sus paredes dirigida por Eli Roth, que se estrenó en los cines de Honduras el pasado jueves.



El largometraje, basado en la novela de John Bellairs y producido por Amblin Entertainment, de Steven Spielberg, gira en torno a Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro), un joven huérfano que junto con su tío Jonathan (Jack Black), que es un hechicero, y su vecina de al lado, una bruja buena llamada Sra. Zimmerman (Blanchett), debe encontrar un reloj que tiene el poder de regresar el tiempo y con ello ocasionar el fin de la humanidad.

En “La casa con un reloj en sus paredes” Blanchett actúa junto a Owen Vaccaro y Jack Black.

“El reloj quiere regresar el tiempo a antes de que existieran los humanos, y tenemos que detenerlo”, comentó Blanchett.



“Tiene esa magia de Spielberg que todos tratamos de capturar”.



Temor



La película está clasificada como ‘PG’ (en Estados Unidos Parental Guidance’, es decir, para menores acompañados de sus padres), pero con el maestro del terror Roth al timón, los espectadores de cine pueden esperar algunos sustos, lo cual para Blanchett está bien. “Me encanta asustarme con las películas”, comentó la bella australiana.



No es el tipo de película que suele hacer comúnmente, pero tampoco fue un problema para ella. “Cuando estás haciendo una película con tantos sobresaltos, el momento te dice qué es lo que debe volverse relevante. Cuanto más viva y fluida mantengas la imaginación, más relevante será lo que deba serlo y más electrizante será tu relación con ello”.

Cate junto a Sandra Bullock en una escena de “Ocean’s Eight”, una de las cintas taquilleras del verano.

Comedia y acción



Blanchett también estelarizó el éxito veraniego de taquilla Ocean’s Eight de Gary Ross, en el que interpreta a la socia y mejor amiga de la ladrona experta Debbie Ocean (Sandra Bullock). La película, en la que también aparecen Awkwafina, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson y Rihanna, ha recaudado casi 140 millones de dólares en Estados Unidos y más de 294 millones de dólares en el resto del mundo. “¿No es interesante?”, comentó la intérprete. “Hace dos o tres años una película de verano importante en la que aparecieran todas esas mujeres habría sonado casi imposible. Después del estreno, escuchamos a gente decir: ‘Ah, sí tiene público’”.



Blanchett creció en el suburbio de Ivanhoe en Melbourne, y es la segunda de tres hermanos. Su madre trabajó como maestra y desarrolladora inmobiliaria, mientras que su padre, texano de nacimiento, fue un ejecutivo publicitario que murió cuando ella tenía 10 años. Siempre ha sido una mujer creativa y dispuesta a ir hasta el límite, por eso en su adolescencia se rasuró el cabello y vestía ropa gótica y punk, lo cual no la ayudó a encajar en su escuela solo para niñas.



No se sentía muy cómoda hasta que descubrió el departamento de artes escénicas del Colegio Metodista para Señoritas.

En 2017 interpretó a la malvada Hela en “Thor: Ragnarok”.

Preparación



Posteriormente, estudió economía y artes plásticas en la Universidad de Melbourne, pero abandonó los estudios un año después para viajar al extranjero. Al regresar a Australia obtuvo un título del Instituto Nacional de Arte Dramático en 1992.



El año siguiente, estaba actuando al lado de Geoffrey Rush en Oleanna de David Mamet con la Compañía de Teatro de Sídney. Pensó que había llegado a la cima de su carrera muy pronto.



“Cuando salí de la escuela de teatro no tenía idea de que algún día haría películas. Ni idea. Luego obtuve mi primer trabajo en teatro, y pensé: ‘Esto es todo y es maravilloso’”, comentó Blanchett.

La australiana da vida a una bruja buena que ayudará a descubrir un misterio.

Nunca digas nunca. Blanchett debutó en el cine en Paradise Road (1997) de Bruce Beresford, junto a Glenn Close y Frances McDormand, y su siguiente película fue Óscar and Lucinda (1997) de Gillian Armstrong, en la que interpretó a Lucinda junto al Oscar de Ralph Fiennes. Esa película llamó la atención de Hollywood, y posteriormente la actriz interpretó a la Reina Isabel I, papel con el que obtuvo su primera nominación a un Óscar, en la película Elizabeth (1998).



Esta fue la primera de las seis nominaciones que ha recibido, incluyendo la ocasión la que ganó un Óscar como mejor actriz de reparto por su interpretación de Katharine Hepburn en The Aviator (2005) de Martin Scorsese y mejor actriz por su trabajo como la socialité de Manhattan en Blue Jasmine (2014) de Woody Allen. Cuando se le consulta dónde guarda sus premios Óscar la rubia responde: “Uno en casa donde todo el mundo lo pueda ver. El otro está en un museo. Me siento increíblemente orgullosa de ambos”, concluye la artista de 49 años.