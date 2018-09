Alicia Silverstone desea otro hijo

Estados Unidos.



En la última entrevista que ha concedido la actriz Alicia Silverstone, quien se separó del músico Christopher Jarecki hace unos meses, habla de su nueva vida como madre soltera, de su regreso al mundo de las citas y de su deseo de darle algún día un hermanito o hermanita a su hijo Bear (7), fruto del ya extinto matrimonio de 13 años que mantuvo con el roquero.



“Siempre he querido tener otro niño, pero tampoco quería que tuvieran edades muy similares porque me encanta pasar tiempo con Bear. Son demasiado adorables como para tener otro ahora. Cuando dejé de darle el pecho a Bear, a los tres años y medio, empecé a sentir que a lo mejor estaba preparada para intentarlo, pero no era el momento adecuado para ocuparme de un bebé, así que decidí esperar”, afirma la antigua protagonista de Despistados.



“Mi sueño siempre ha sido tener una niña, pero por supuesto que no me importaría tener otro pequeño Bear. Da igual lo que suceda en un futuro, sea lo que sea me parecerá bien”, afirma en la conversación que ha mantenido con la revista Working Mother.



“Ahora mismo no mantengo una relación sentimental, pero hay otras formas de hacer un bebé”, dijo en tono de misterio la actriz, dando a entender que no le importaría recurrir a otros métodos.