Andrea Bocelli cantará con Dua Lipa y Ed Sheeran en nuevo disco

Hoy Andrea Bocelli cumple 60 años, y qué mejor que celebrarlo anunciando un disco en el cual su incomparable voz adorna canciones nuevas.

El cantante lanzará el 26 de octubre el álbum "Sí", grabado en Italia y el primero con temas inéditos en 14 años luego de publicar producciones con versiones a clásicos románticos, navideños y hasta del cine.

"Creo que ya era el momento de hacer algo (nuevo). Encontrar canciones bellas nuevas es difícil, pues ya hay millones y millones de ellas. Pero descubrimos letras nuevas y compositores para crear la música, y así pude completar esta tarea", platica el tenor italiano, en exclusiva.

Durante una presentación que brindó hace unas semanas en la casa disquera Capitol Studios de Los Ángeles interpretó varios de los temas nuevos: "If Only", "Ali di Libertà", "Fall on Me", "Sono Qui" y "Qualcosa Più Dell'Oro".

Y lo hizo acompañado de sus hijos Matteo y Amos. "Fall on Me", sexto corte de "Sí", lo grabó con Matteo, mientras que en "Qualcosa..." tuvo el apoyo de Amos en el piano.

En mayor o menor medida, la esposa del tenor, Veronica Berti, y su pequeña, Virginia, también estuvieron involucradas.

"Mi familia está acostumbrada (a mi profesión). Todos me apoyan siempre en lo que hago. Para ellos, esto es normal; estuvieron contentos de participar conmigo y yo con ellos", indica el artista.

Ahí también presentó el videoclip del primer sencillo, "If Only", colaboración con Dua Lipa.

Además de la estrella británica y de Matteo Bocelli, el nacido en la Toscana también grabó en esta ocasión con el inglés Ed Sheeran, el estadounidense Josh Groban y la rusa Aida Garifullina.

También lee: J Balvin y Bad Bunny anuncian un nuevo disco juntos

Ellos se suman a otras celebridades que tiempo atrás unieron sus voces a la de Bocelli, como el fallecido Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Céline Dion, Sarah Brightman, Barbra Streisand, Jennifer López, Nelly Furtado y Ariana Grande, además de su mujer, Veronica, quien también se desempeña como su mánager.

Bocelli entiende el español, pero prefiere contestar en italiano. No obstante, y aunque ha grabado en esos idiomas y en francés, inglés, portugués y hasta latín, expone que el lenguaje de la música es universal.

"Los italianos estamos acostumbrados a escuchar música estadounidense, música en inglés, como rock o folk. Y estamos acostumbrados a escucharlo sin entender nada de la letra. Sin embargo, el idioma de la música es universal y comprensible para todos", considera.

También mira: Avril Lavigne regresa estrenando su primera canción en cinco años

Respecto a los cambios en la industria musical, Bocelli, con una carrera que se acerca a las cuatro décadas, siente que eso no le preocupa al artista ni al consumidor.

"Cuando era niño había discos de 45 RPM y LPs, luego hubo CDs y ahora hay streaming. En cuanto a la forma por la cual se difunde la música, la evolución es importante. Pero en cuanto a promoción, todo sigue igual. Haces firmas de discos, das entrevistas... Cambian algunas cosas, pero otras siguen igual".

El disco "Sí" fue producido por Bob Ezrin, quien ha trabajado con Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper, Deep Purple, Thirty Seconds to Mars y otros.