Maya Zapata logró superar el abuso sexual que sufrió a los seis años

Ciudad de México, México.

Haber sufrido abuso sexual a los seis años hizo a Maya Zapata una mujer mucho más fuerte.

Para la actriz, este momento duro en su vida la moldeó como persona.

"El dolor se puede transformar en entendimiento y el entendimiento en tu mejor herramienta para la felicidad, la serenidad, para sentirse completo."

"El dolor es una gran herramienta para crecer y sólo hay que saber cómo llegar a ese lugar, cómo utilizarlo para transformar y convertirte en una mejor versión de ti misma", afirmó Zapata.

La actriz de 36 años comentó que aún no es momento de ahondar en el tema que sufrió, sin embargo, en un futuro lo hará con el objetivo de ayudar a las mujeres que han vivido esta situación.

"Eventualmente, cuando hable de esto (abuso sexual) les voy a contar mi camino, no para ponerme en la posición de víctima, sino como sobreviviente, cómo a partir de eso puedes transformarte en una persona mucho más poderosa", expresó.

El aferrarse a su sueño de ser actriz le abrió una gran puerta, encarnar a una mujer fuerte, divertida, con claros y oscuros en su vida, una cantante que dejó huella: Selena Quintanilla.

A lo largo de 13 capítulos, Zapata encarnó a la reina del Tex Mex en la serie biográfica El Secreto de Selena, producida por TNT y que estrenará el 23 de septiembre.

"Hay cosas de Selena en las que coincidimos, ella comenzó a ser una cantante a los 6 años, y yo también, pero en el ámbito de la actuación. Ella tenía un papá que era una figura muy importante, súper exigente que les recordaba todo el tiempo que para salir adelante tendría que hacerlo a base de mucho esfuerzo, dedicación, que esa era la única manera de triunfar en la vida."

"Y yo también tuve una madre que estuvo detrás de mí, apoyándome, diciéndome lo importante de estar aterrizada, de no creérsela y seguir luchando", sostuvo.

En una entrevista pasada la actriz había dicho que la terapia fue parte fundamental para poder sobreponerse al trauma vivido.

"La terapia es fundamental, no sé si cualquier tipo de terapia. Yo he tomado muchas veces, soy experta, pero la Gestalt es la que a mí me ha funcionado, avanzas más rápido, sientes que estás resolviendo y sobre todo a mí lo que más me ha gustado es que mi terapeuta sí tenía su propia manera de dar terapia, y eso hace la diferencia. Es muy importante hablar del tema y resolverlo, se los digo a todas las mujeres y hombres que en su infancia han pasado por algo de esto".