Caitlyn Jenner quiere llevar su vida a la gran pantalla

Estados Unidos.

La estrella televisiva Caitlyn Jenner ha participado hoy jueves como panelista invitada en el programa británico 'Loose Women' acompañada de su compañera de negocios -y rumoreada novia- Sophia Hutchins, para hacer un repaso a los últimos tres años de su vida, desde que se decidiera a iniciar finalmente su transición para convertirse en mujer, sin obviar algunos de los aspectos menos agradables de todo el proceso.

A ese respecto, la antigua deportista reconoció que le ha resultado muy duro soportar el escrutinio al que se somete cada uno de sus actos y declaraciones o las polémicas que ha suscitado involuntariamente en varias ocasiones, que le han llevado a desenvolverse con "pies de plomo" en su vida pública.

Mira la galería: El desnudo de Kendall Jenner que genera burlas en las redes sociales

"Lo único que pretendo es mejorar las cosas para todos. Y resulta duro cuando sabes que en el fondo tus intenciones son buenas, pero el resto del mundo no te conoce, y de repente te echan en cara que dijeras o hicieras tal cosa", ha explicado, antes de ofrecer un ejemplo concreto.

"En una ocasión dije una cosa [al respecto de su cambio de género], algo así como que no quería parecer un hombre que se había puesto un vestido. Me refería a que en el fondo deseas hacerlo bien, esforzarte para tener al menos un aspecto 'pasable', pero mis palabras se sacaron por completo de contexto. Me acusaron de no pensar en aquellos que sí querían parecer hombres con vestidos".

También lee: Kylie se sincera sobre sus inseguridades y cambios en su cuerpo al dar a luz

Su trayectoria vital daría, desde luego, para una película de Hollywood y puede que algún día inspire una, según ha insinuado ahora la propia Caitlyn a su paso por el espacio televisivo, mientras participaba con Sophia en un juego de 'verdad' o 'mentira' acerca de los rumores que circulan a su costa.

"¿Qué deberíamos decir? Yo creo que las dos deberíamos levantar nuestras paletas, ¿qué os parece?", respondió cuando le interrogaron acerca de esa posibilidad, animando a su acompañante a que levantara la señal de 'verdad', aunque se apresuró a añadir: "Ya se verá".

La medallista olímpica se mostró mucho más tajante cuando le llegó el turno a la pregunta sobre sus supuestas aspiraciones políticas: "Sí que me lo planteé en un primer momento, pero he visto la otra cara de la moneda y no es algo en lo que quiera involucrarme".