Fin de semana de fiestas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Merengue, bachata, punta, pop, rock y música electrónica sonarán hoy y mañana en los bares y restaurantes de la ciudad en el marco de las fiestas patrias nacionales.

Para que los habitantes de la zona norte disfruten del feriado y del fin de semana, los artistas locales tienen actividades en diferentes partes de la ciudad con el propósito de que la gente no se quede en casa.

Asimismo, el dominicano Eddy Herrera llegará el sábado por primera vez a El Progreso en donde se celebra la feria patronal. El intérprete de Pégame tu vicio, Demasiado romántica y A dormir juntitos anunció en redes sociales su alegría por el concierto.

Eddy Herrera trae nueva melodía

Si hay algo por lo que Eddy Herrera se ha destacado en sus más de 30 décadas de trayectoria, es por su trabajo constante. El merenguero no para de trabajar y tras el lanzamiento, el pasado junio de Dime tú, acaba de estrenar el video de la canción. El audiovisual, producido por Jorge Parra bajo el apoyo de la disquera Codiscos, tuvo su lanzamiento formal hace una semana en todas las plataformas digitales.

Luigi Bridges

El DJ llega mañana a las canchas Hermanas Kattan al evento IndepenDance, donde le acompañan Carlos Padilla, Mariano Santolino y Saybe. Los visuales estarán a cargo de Gustavo Alvarado. Vale L300.

Eduardo Umanzor

Es este viernes la estrella principal del Caribbean Funky Vibes en La Hamaca Hostel, ubicado en la 10 calle, entre 26 y 27 avenidas en la colonia

Figueroa. El invitado de la noche será Jorge Paz II.

Silvia Rodríguez y Karlibeth Ortega

La limeña y la sampedrana tendrán mañana un duelo de divas catrachas en Jardines Café desde las 9:00 pm. La entrada vale L100 y después habrá una fiesta con Silvia y su Bandota.

1 agenda

VIERNES

-Karen Alcántara y su grupo Osmosis se presenta este viernes en restaurante Chili´s desde las 9:00 pm.



-Inercia, liderado por

Gabriela Guzmán, estará

desde las 9:00 pm en

restaurante Secretos de

la Parrilla.



-Roberto Caicedo y su grupo Gravedad Cero se presentan desde las 9:33 pm en bar y restaurante Jardines Café.



-La agrupación Punto Clave pondrá a bailar a todos los asistentes a Car Wash

La Ronda Alegre.



-Las bandas Silver Star & Los Profesionales llegan desde las 8:00 pm a restaurante 10 para la res, situado en la salida hacia Puerto Cortés.



-Jorge Torres y su grupo llegan con lo mejor de la música colombiana a The Container Bar & Grill en la 16 avenida, 9 y 10 calles de barrio Suyapa.



-La Divina Comedia café, bar & Bistro, situado en la 18 avenida, 5 y 6 calles de barrio Río de Piedras, presenta hoy el Festival San Pedro Sula Independencia con el grupo La Revolución tributo a The Beatles. La entrada vale 100 lempiras y como antesala estará el grupo Toke de Keda con música de Guns N´ Roses, Aerosmith y Bon Jovi.



-Energía con la voz de Adrian Sigfred llega desde las 7:00 pm a Sport Meat en la 7 y 8 avenidas, 16 calle de barrio Paz Barahona.



-La Independence Party comienza en disco El Club desde las 8:00 pm diferentes promociones para sus clientes. La entrada vale L 100.

-El portal de las Carnes celebrará la independencia desde las 7:00 pm con grupo de marimba en vivo y deliciosos platos típicos.



- La Cervecería Casa del Bosque celebrará con el lanzamiento de #CraftBeer en botella.



Sábado

-La Versátil llega desde las 9:00 pm a Río Restaurant & Club con un especial del bachatero Romeo Santos. Las mezclas las pondrá Dj Daybeat.



- A partir de las 9:00 pm, Sonny Morán & Nidia Bonilla cautivarán con su voz a los comensales en Giovanna’s Bistro & Café en la 5 calle, 17 y 18 avenidas de la colonia Moderna.



-Los integrantes de Inercia se presentarán en The Container Bar & Grill.