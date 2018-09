Eileen Moreno denuncia al actor de "La Piloto" por propinarle golpiza

Ciudad de México, México.

La actriz colombiana Eileen Moreno denunció públicamente a su ex novio, el también actor Alejandro García Manrique, quien presuntamente la golpeó provocándole serios daños.

Además Moreno, quien ha actuado en producciones como "Pablo Escobar, el patrón del mal" o "La viuda negra", dijo que se sentía indignada con las autoridades mexicanas que no han hecho nada tras su denuncia, puesta hace tres meses.

Según la actriz, los hechos sucedieron el 23 de julio en la Ciudad de México, cuando el histrión nacido en Cali, Colombia, la tomó “por detrás, del cuello, del pelo” y la arrojó al suelo.

“Me tira al piso, me arrastra por el pasillo del apartamento, yo trato de soltarme y no lo logro. Cuando me tira al ascensor, recuerdo yo que con la mano abierta me golpea fortísimo y luego llega un puñetazo en mi cara que me deja mal”, narró la joven de 30 años.

Debido a la incapacidad de las autoridades para impartir la justicia la actriz comenzó una campaña contra la violencia de género en sus redes sociales usando el hashtag #YoSiDenuncioaMiAgresor y #SiTocanAUnaTocanATodas.

“Porque juntas somos más fuertes, porque si le pegan a una le pegan a todas” escribió la actriz junto a una foto donde muestra los golpes que recibió de parte de García.

Los mensajes de solidaridad no se han hecho esperar e internautas y famosos se han unido a la campaña para buscar un alto a la violencia contra la mujer.

Por su lado Alejandro García Manrique no ha dado una declaración oficial. En el perfil no verificado @alejandrogarciaactoroficial se lee una disculpa presuntamente escrita por el intérprete:



"Aunque en este momento lo que más deseo es volver atrás en el tiempo, la vida no me lo permite hacer. Sé que cometí un error que no pretendía, un error que me está condenando y espero que algún día me puedas llegar a perdonar."

El mánager de la ex pareja, Gabriel Blanco, también publicó un comunicado refiriéndose al hecho, aunque antes había intentado minimizar lo sucedido diciendo a la W radio: "“Según mi criterio Eileen Moreno no estaba brutalmente golpeada”.

El colombiano es conocido por sus actuaciones en series como "Hasta que te conocí" (Telemundo), "La Piloto" (Univision), "Señora Acero 2" (Telemundo), "El clon" y "Rosario Tijeras", entre otras.