Carrie Underwood recibirá su estrella en el Paseo de la Fama

California, EUA.



La cantante de country Carrie Underwood tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



La Cámara de Comercio, responsable de estos reconocimientos, anunció este lunes que la estrella estará ubicada en la calle Vine, frente al edificio de la disquera Capitol Records, y que la ceremonia para develarla será el 20 de septiembre.



La intérprete de "Before He Cheats" ganó la cuarta temporada de American Idol, en 2004, y ha recibido cuatro premios Grammy a lo largo de su carrera. Este viernes lanzará su sexto álbum de estudio, titulado Cry Pretty.



Al evento para develar la estrella acudirán Simon Cowell, ex juez de American Idol, y el cantante Brad Paisley, quien ha conducido la entrega de los Country Music Awards con Underwood durante los últimos 10 años.