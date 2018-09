Jacqueline Bracamontes desata ola de comentarios por fotos de embarazo en bikini   

México



Radiante y hermosa luce Jacqueline Bracamontes en su cuarto embarazo. La actriz mexicana decidió compartir, con sus seguidores, esta nueva etapa en su vida con unas fotos en bikini.



Para realizar estas imágenes viajó a Quintana Roo, un paradisiaco destino en México, y además aprovechó a disfrutar con su familia del hermoso lugar.

Al parecer se trató de una improvisada sesión de fotos realizada por su esposo, Martín Fuentes, que no dudó en subir a sus redes sociales.



De inmediato sus seguidores comenzaron a escribirle decenas de mensajes por la hermosa figura que aún luce Bracamontes.



“¡Qué bárbara! ¿Cómo le haces para no perder la figura? Tienes cero estrías”, comentó sorprendida una seguidora.



“¿Me podrías decir como es que no tienes ni una marca ni el vientre caído. Yo tuve a mi segunda bebé y la verdad hice de todo y es inevitable no subir de peso y tener estrías. Tú llevas un buen y estás intacta”, destacó por su parte otra persona.