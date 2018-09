Inyectan diversidad a “The Walking Dead”

Los Ángeles, Estados Unidos.



Con el salto al futuro que se verá en la novena temporada de The Walking Dead llegarán nuevas amenazas y entornos peligrosos, además de que la diversidad entre sus personajes será más que notable.



“Este año definitivamente trataremos de tener nuevas visiones sobre el mundo”, adelantó Angela Kang, la nueva supervisora del show y miembro primordial del equipo de guionistas.



“Incluiremos más personajes LGBT, más mujeres afroamericanas y fuertes, y aumentaremos ese sentimiento de universalidad y de equidad. Finalmente el mundo es así, diverso y de muchos colores”.



De acuerdo con la también productora ejecutiva, para este año los fans conocerán sobrevivientes de diversas nacionalidades, como una mujer alemana y otra de origen británico-japonés.



Poder femenino



“Lo genial es que esa diversidad se encuentra frente y detrás de la cámara. En ambos lados del espectro tenemos mujeres fuertes trabajando. Eso hace que el equipo y el reparto se nutra creativamente. Yo soy mujer y pertenezco a una minoría, mis papás son inmigrantes coreanos, y eso, de alguna forma, me permite tener una visión distinta del mundo y sus habitantes”, considera la nacida en California.



Quizá la mayor representación de esta idea será la villana principal de la temporada, Alpha (Samantha Morton), la sádica líder del grupo conocido como Los Susurradores.



Como mujer supervisora de la serie me emociona mucho tener a nuestra primera villana poderosa y protagonista. “Hemos tenido a otras mujeres fuertes y malas en el pasado, pero esta es una verdadera líder”, expresa Kang.