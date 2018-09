Ashlee Simpson aclara el rumor sobre haberle robado un novio a Lindsay Lohan

Estados Unidos.

Ashlee Simpson-Ross aclaró el rumor que la acusaba de haber robado el novio a la actriz Lindsay Lohan en 2005.

Muchos relacionaron a la cantante con la ruptura entre Lohan y Wilmer Valderrama, con quien mantuvo una relación entre mayo y noviembre de 2004.

Por alguna razón se creyó que Simpson había sido la manzana de la discordia entre Logan y Valderrama, algo a lo que la intérprete pareció hacer referencia en el tema "Boyfriend", lanzado en 2005.

Durante una entrevista en el show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" la cantante volvió a ser interrogada por este viejo rumor.

"En tu canción de 2005 'Boyfriend', hubo rumores de que la frase 'No me robé a tu novio', que esa letra supuestamente se trataba de que no le robaste a Wilmer Valderrama a Lindsay Lohan. ¿Es eso cierto y cómo caracterizarías tu relación con Lindsay?" preguntó el presentador.

"Salí con [Valderrama] primero, y no estaba interesada en él en ese momento. ¡Y estamos geniales! Todo está bien. Por cierto, son los mejores ", respondió Simpson, "No lo hice [robar Valderrama]" puntualizó la hermana de Jessica Simpson.

En el momento del escándalo Valderrama refutó la percepción que el público tenía de él. "Mucha gente me quiere hacer ver como un mujeriego".

El actor dijo que antes del incidente él y Simpson habían sido amigos desde hace cinco años.

Ashlee Simpson se casó por segunda vez con el hijo de Diana Ross, Evan Ross, en 2014, con quien comparte un hijo, Jagger Snow Ross.

Simpson tiene un segundo hijo, Bronx Mowgli Wentz, producto de su matrimonio anterior con el musico de la banda Fall Out Boy, Pete Wentz.