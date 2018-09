El remix de Liam genera polémica en redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.

El que parecía iba a ser un gran éxito musical se ha convertido en la comidilla de muchos en redes sociales y en programas de radio y televisión nacional.

El sábado pasado, el cantante sampedrano Liam Rivera, conocido por éxitos como Teresa y Rumba, lanzó el remix de Muévete Así, la canción que lanzó en abril con Big Nango. Los comentarios sobre el tema de 210 segundos fueron positivos gracias a la colaboración de El Chevo y El Gatiman en el mismo, pero “la magia” que rodeaba la canción se ha visto empañada porque una persona que fue cercana a Liam reveló a una figura en redes sociales que este había invitado a Montalvo El Cazanova y a Csarec a participar en el tema pero que, a última hora, no los quiso incluir pese a que Montalvo ya le había mandando grabada su parte de la melodía.

En un video en vivo en la cuenta de Instagram del presentador y locutor Gustavo Vallecillo, Liam aclaró que habló con Montalvo para explicarle las razones del porqué no iba a meterlo en el remix y aseguró que con Csarec no se concretó la colaboración porque este anda de viaje por Estados Unidos. Aunque Montalvo, quien se lanzó al estrellato en 2016 con el remix de Vamos a ponernos locos, asegura no tener ningún problema por no haber aparecido en el remix, otros dicen que fue El Chevo el que no quiso colaborar con ellos y que fue él quien convenció a Liam de sacarlos del mismo.

Csarec, quien forma parte de Yerbaklan, le ha restado importancia al tema.