Itatí Cantoral revive la icónica escena de "La maldita lisiada"

Ciudad de México, México.

Una de las escenas más recordadas de la telenovela de 1995 "María la del barrio" fue revivida por dos de sus actrices principales, Itatí Cantoral y Yuliana Peniche.

La icónica escena ha sido la inspiración de cientos de memes de Soraya Montenegro y le ha valido a Itati un puesto entre las villanas favoritas de las telenovelas clásicas de México.

En el capítulo el personaje de Itatí suelta varias frases que han servido para el deleite de las nuevas generaciones, entre estas destacan:

"Maldita lisiada", "escuincla babosa", "te llamé con el alma", "inválida del demonio", "vieja zorra", "marginales".

Aprovechando la ola de nostalgia Netflix usó a Itatí Cantoral para rememorar a Soraya en varias de sus promocionales para la serie "Orange Is The New Black".

Por uno momentos Itatí volvió a encarnar a la villana Soraya Montenegro y Yuliana a la frágil Alicia para las cámaras del matinal de Televisa "Hoy".

Mira el video aquí: