Rafael Murillo vuelve a los escenarios luego de 15 años

San Pedro Sula, Honduras

Por casi tres décadas, Rafael Murillo se encargó de poner a bailar a los hondureños como una de las voces principales del grupo Gran Banda, y 15 años después de su despedida de los escenarios, el artista regresa con más fuerza que nunca.

Debe saber El sábado 1 de septiembre, el intéprete celebró 51 años de edad en compañía de

su familia.

Este jueves 6 de septiembre, Rafael vuelve a la escena musical con la Banda élite compuesta por músicos profesionales e exintegrantes de famosas agrupaciones nacionales como Gatos Bravos, Décadas y Gran Banda. El concierto es gratuito y se llevará a cabo en Río Restaurant & Club ubicado en la 6 calle, 18 avenida de barrio Río de Piedras.

“Cuando dejé los escenarios hace 15 años lo hice porque pensé que era el momento de darle prioridad a dirigir mi agrupación Punto Clave pero seguí siempre a la cabeza de Gran Banda, ya el tiempo era insuficiente para estar haciendo tantas cosas porque me gusta hacer las cosas bien, creí que si seguía en los escenarios no iba a hacer las cosas como se debe”, detalla Rafael en entrevista.

Entusiasmo

El sampedrano, que hizo famosas canciones como Amiga soledad, Me duele la cabecita, Mala maña y La trampa, relata que lo motivó a volver a cantar en público el “querer seguir la línea, que no se pierda el artista, el talento, se están viendo cosas dentro del medio artístico que nos están dañando un poquito el profesionalismo musical, creo que debemos de hacer las cosas bien hechas y quiero aprovechar las oportunidades que nos están dando los diferentes clubes para exponer nuestro talento”, explica el hijo del recordado Maco Pinto.

Murillo, quien siempre canta en su casa con su familia, asegura que la banda que escogió para su retorno son “excelentes músicos y mi socio Misael Ortiz es de los mejores del país”.

Las noticia de su regreso ha sorprendido a su público, que han expresado su alegría en redes sociales. “Siempre extrañé la conexión con los fans, de quienes me conocen, de quienes disfrutaron de mi los 25 años que estuve en Gran Banda, lo he mantenido siempre en mi corazón porque eso me hizo ser la persona que hoy soy”, manifiesta.

Mañana, Rafael y su Banda Élite tocará música variada, canciones de esta época, del recuerdo, “temas clásicos como El platano maduro, vamos a revivir varias canciones y hacer algo especial donde la gente pueda salir satisfecha”, puntualizó.