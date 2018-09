Laura Zapata critica a Thalía y a su #ThalíaChallenge

Ciudad de México, México.

La actriz mexicana Laura Zapata despotricó contra su media hermana Thalía y su reto viral #Thalía Challenge.

El video viral que ayudó a impulsar la imagen de la cantante de "No Me Acuerdo" entre los millennials no ha terminado de agradar a todos.

Durante una caminata contra el cáncer infantil entrevista para el programa mexicano "La Cuchara" la actriz dejó claró su postura contra estos retos que a su criterio no dejan nada positivo a la sociedad.

"Hay que trabajar para los que nos necesitan. No ‘ay que linda soy yo, qué preciosa' ”, dijo la famosa villana con un llamada de atención a su media hermana.

"Esos son los retos que nos dicen cómo está la sociedad en este momento sin cosas sustentables a favor de la humanidad y mi reto de aquí hasta que me vaya… seguiré escribiendo, seguiré haciendo el bien… Esos son mis retos” concluyó Zapata.

Por otro lado la esposa de Tommy Mottola no ha desaprovecha su reciente popularidad y decidió lanzar la canción oficial "Me Oyen, Me Escuhan", un remix del video viral "¿me oyen?, ¿me escuchan? ¿me sienten?".