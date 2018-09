Hijos de Michael Jackson festejan su natalicio

Las Vegas, Estados Unidos.



Música, pastel y mucho baile hubo en la fiesta para celebrar el 60 aniversario del natalicio de Michael Jackson, la cual fue presidida por sus hijos Paris y Prince I.



En la fiesta privada de The Diamond Celebration de Las Vegas hubo una función especial del show Michael Jackson ONE, del Cirque du Soleil y se reunieron celebridades y socialités para recordar al fallecido Rey del Pop.



“Nos encanta ver todo el cariño que mi padre sigue teniendo, aunque ya no esté físicamente. Espiritualmente está presente y nos impulsa a ser mejores cada día y a honrarlo con trabajo duro y pasión por la vida”, expresó Paris en la alfombra roja de la celebración.



“Tenemos muy presente que su espíritu era de paz y de unión y de ayuda. Fue un hombre muy generoso y amoroso que siempre se preocupó por los más necesitados y desprotegidos. Siempre tendremos su luz”, añadió su hermano Prince I, segundo vástago del intérprete de Thriller.



También llegaron sus hermanos Tito y Jackie, quienes recordaron cómo era celebrar de niños cada cumpleaños cuando vivían en su natal Gary, Indiana.



“A él le encantaba el pastel, la música y los globos. Si no había globos, no había fiesta; era muy travieso. Cuando estaba por terminarse el festejo, corría por un alfiler y los tronaba cerca de Janet. La espantaba y se reía mucho. Fueron momentos muy divertidos”, acotó Jackie.



“¡Ah! Y no olvidemos que él adoraba bailar. Nos ponía a todos a hacer una coreografía y convidaba pastel a los vecinos que no llegaban por trabajo. Siempre se preocupó por todos”, agregó Tito.