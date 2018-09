VIDEO: Ariana Grande se vuelve presunta víctima del acoso sexual de un Obispo

Detroit, EEUU.

En redes sociales se hizo tendencia mundial el hashtag #RespectAriana por un video en el que supuestamente el obispo que ofició el homenaje a Aretha Franklin le tocó un seno a Ariana Grande.

El religioso Charles H. Ellis se paró junto a la artista cuando ella terminó de interpretar el sencillo "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" en honor a la fallecida, y la abrazó de un costado mientras dio un discurso.

"Tengo que disculparme contigo pero cuando vi tu nombre en el programa pensé que se trataba de una novedad de Taco Bell", dijo el obispo al momento de presuntamente al tocar a Grande en sus pechos.

Los usuarios de redes han compartido clips de video y fotografías que muestran el acto, y han expresado su descontento y molestia.

"Esto es muy desagradable. Nadie merece ser tocado así y si tú no puedes respetar a la chica, entonces déjala en paz", dijo el usuario @ema_canlass.

"No puedo creer que haya personas defendiendo al pastor y excusándose con que Ariana tenía la vestimenta incorrecta para el evento. Dan asco.¿Dónde perdieron el razonamiento? Que una chica use lo que use no te invita a tocarla, a menospreciarla, siquiera mirarla", publicó el usuario @lunextasis.

También lee: El famoso actor francés Gérard Depardieu habría violado a la hija de un amigo

Aunque el horrible hecho no se justifica con nada, muchos señalaron que la vestimenta de Ariana era inadecuada para asistir a un funeral y fue comparada con las de otras estrellas que asistieron a la ceremonia como Jennifer Hudson o Fantasia Barrino.

El incidente se dio este viernes 31 de agosto en el funeral de la reina del soul Aretha Franklin, el cual estuvo lleno de celebridades y figuras políticas.

Grande llegó de la mano de su promedito Pete Davidson.