Kathy Griffin: “No he cometido ningún crimen”

Los Ángeles, Estados Unidos.



Ha pasado casi un año desde que la cómica y actriz Kathy Griffin generara un gran revuelo por su decisión de escenificar su rechazo al recién investido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una macabra foto que la retrataba sosteniendo lo que parecía la cabeza ensangrentada del magnate republicano.



A raíz de esto, la humorista fue despedida de aquellos programas de televisión en los que colaboraba y buena parte de los espectáculos que tenía programados fueron rápidamente cancelados.



Sin embargo, y como ella misma acaba de confesar en una entrevista a The Hollywood Reporter, los efectos más graves derivados de su transgresora sátira estaban aún por llegar, ya que los servicios secretos estadounidenses terminaron abriendo una investigación contra ella, de la que finalmente salió “completamente exonerada”.



Kathy también recibió amenazas de muerte que, pese a haberlas denunciado al FBI, no han cesado. “No culpo a los dueños de los teatros que cancelaron mis actuaciones. Estamos hablando de teatros que normalmente representan Mamma Mia y reciben llamadas en las que se les avisan de que me van a disparar en medio de la función, esa era una de las amenazas más habituales. Y la otra es de que me van a cortar la cabeza y metérmela por el...”, dijo.



La comediante, que en su momento pidió perdón por “ir demasiado lejos” con la imagen, no comprende por qué la siguen atacando.



“No he cometido ningún crimen, no he violado a nadie, no he agredido a nadie, ni me han detenido por conducir ebria. Hay celebridades que están sueltas después de haber matado gente”, agregó.