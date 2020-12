“Reparamos 35 carros gratis en solidaridad”

San Pedro Sula, Honduras

Un anuncio en Facebook donde ponía a disposición su talento como mecánico automotriz y su taller para ayudar a los afectados por Eta y Iota fue compartido miles de veces.

Jorge Alberto Velásquez, más conocido como “Z”, es el propietario del Autoservicio El Prado en San Pedro Sula. Junto a su familia tuvieron la idea de aportar un granito de arena y ofrecieron sus servicios gratuitos para reparar los carros inundados.

"Todos tenemos talentos y debemos aprovecharlos para ayudar a otros sobre todo en estos momentos. Solo de esa manera saldremos adelante”. Jorge Velásquez, Mecánico

A las pocas horas de la publicación recibió casi 2,500 llamadas de personas afectadas, pero también gente que quería aprovecharse de la situación.

“Tuvimos que ser cuidadosos para ayudar y lo hicimos con madres solteras, señoras de edad, y lo más satisfactorio es que iban felices y alegres. Me decían que no me podían pagar, pero me bendecían”, dice el emprendedor que da una lección de solidaridad.

“Z” también es miembro de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo (Fihnec) y ahí entendió muchas cosas, una de ella el de dar sin esperar nada a cambio y por ello reparó 35 carros. “Trajeron los vehículos llenos de lodo, inundados y los desarmamos. Las personas compraban sus repuestos y nosotros les dimos la mano de obra”.

Reparar un carro tarda tres días de trabajo en un taller mecánico y eso es significativo. “Es satisfactorio porque incluso la gente que trabaja conmigo perdió sus hogares e hicimos la faena de ayudar con dos ayudantes y mi hijo de 14 años, todos entusiasmados porque las personas salieron en sus carros ya reparados, todavía tengo algunos”, cuenta.

“Yo soy mecánico y es un don que Dios me dio y era la oportunidad de servir. No esperemos nada a cambio, hagámoslo con amor”.

Velásquez tiene 27 años de estar al frente de su taller en Prado Alto y cuenta que nunca había visto una tragedia como esta.

“Esto es sin precedentes, gracias a Dios a mi familia no le pasó nada, pero entristece ver como la gente perdió todo, por eso hay que ayudar en agradecimiento a Dios”.