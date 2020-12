“Conseguimos una lancha y sacamos a más de 200”

San Pedro Sula, Honduras

Esa madrugada del 5 de noviembre sintieron la impotencia a flor de piel. Dejaron la sotana, consiguieron una lancha y comenzaron a rescatar gente. Sus templos estaban anegados, igual que las casas de sus feligreses.

El padre Fredy Valdivieso nunca imaginó que viviría junto con su compañero sacerdote Juan José Brizuela una tragedia como la de Eta y Iota.

El 4 de noviembre el agua comenzó a llenar el garaje de la casa cural en la colonia Planeta, de La Lima, muy decididos comenzaron a sacar algunas cosas, pero no tuvieron mucho tiempo.

Sin dormir y con el agua llegando a los techos de la casas comenzaron a escuchar el clamor de la gente.

Los sacerdotes, a través de las redes sociales y medios de comunicación, comenzaron a pedir ayuda y fue así que consiguieron una lancha.

"Perdimos también el dispensario, la guardería, la casa de las hermanas. Nuestra casa cural quedó inhabitable, pero hay que seguir adelante”. Fredy Valdiviezo, Sacerdote de La Planeta

Se dieron a la tarea de sacar a los afectados por varios días; primero las monjitas que estaban atrapadas, luego enfermos y personas con problemas que fueron llevadas a albergues y otras donde sus familiares.

Fueron más de 200 personas a las que les salvaron sus vidas de la Planeta, Guaruma, Oro Verde y otros sitios de La Lima.

Ellos habían perdido todo, pero eso no fue obstáculo para tender su mano a los demás. Siguen llevando comida a los más necesitados y han trabajado horas y horas sacando el lodo de los templos.

Buscando entre los escombros algo que se pudiera recuperar. Los templos de la parroquia San Pedro y San Pablo de la Planeta quedaron bajo el agua.

“Se ha rescatado lo mínimo porque todo se perdió y ahorita seguimos en el proceso de sacar el lodo. Ya tenemos dos templos sin el lodo, uno es el de la comunidad de San Cristóbal donde celebramos la misa del nacimiento del niño Jesús”, dijo el padre Fredy.

La imagen del niño fue uno de los hallazgos cuando el agua bajó y que el 25 de diciembre simbolizó el nacimiento.

“Nunca me esperé vivir el impacto de Eta y Iota por ello no tomé las medidas necesarias para salvaguardar algunas cosas de la iglesia. Perdimos todo, pero no la esperanza”.