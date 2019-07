Retenes frenan llegada de migrantes a Arriaga, México

“Los retenes corren a los migrantes”: Elías Camacho, casa del migrante

ARRIAGA, CHIAPAS. Elías Camacho Clemente ha tomado las riendas de la casa del migrante La Misericordia, que opera desde 2003, para atender a los migrantes que hacen un alto en este lugar. Camacho dialogó con LA PRENSA y relató la realidad que ahora aqueja a los migrantes con la puesta en marcha de los retenes y vigilancias en todo el estado de Chiapas.

“Los migrantes que antes venían en combi, a pie o de jalón, no están llegando. Nos han informado que han buscado nuevos caminos y que están rodeando las garitas. Ya no caminan por la línea del tren, ni por carretera, ahora se van por el monte. Los pocos migrantes que ahora tenemos albergados, tienen 10 días de estar en la casa. No se mueven porque ven peligros, todas las rutas son peligrosas, no hay por dónde pasar.

Están acorralados y nos toca buscarles opciones para que decidan si inician algún trámite que les permita tener una estancia legal y algún trabajo en Arriaga”.