Guatemala también los deporta

GUATEMALA.

En puntos estratégicos de la ruta interamericana y de la ruta del Pacífico en Guatemala, la Policía Nacional, División de Fronteras y el Instituto Guatemalteco de Migración, han puesto en marcha la Operación Gobernanza para interceptar a miles de indocumentados.

Las acciones se orientan a impedir el tránsito a México de migrantes de Centroamérica y de otros continentes que cruzan ese país como puente para llegar a Estados Unidos.

Desde el 3 de julio, los dispositivos se instalaron para revisar autobuses, vehículos particulares y personas.

Periodistas de Diario LA PRENSA estuvieron en los retenes y observaron los registros en las unidades de transporte. En apenas tres días, Guatemala expulsó a 218 extranjeros.

Registros en autobuses y carros particulares en el cruce “El Zarco”, en Retalhuleu.

“El Plan Gobernanza, del Ministerio de Gobernación, se ubicó en puntos rumbo a la frontera con México. En el kilómetro 192, en la ruta hacia el departamento de Huehuetenango, se detectó el ingreso irregular de 36 personas. En el kilómetro 194, cinco personas y 10 personas más en el departamento de Quiché. En total se ha logrado ubicar a hombres, mujeres y menores de edad”, dijo Pablo Castillo, vocero policial.

Del 3 al 5 de julio, el resultado de la Operación Gobernanza dejó a 154 adultos y 64 menores de edad detenidos. De ellos, 69 eran hondureños, 63 salvadoreños y 40 haitianos. Las autoridades también detuvieron a migrantes provenientes de Eritrea, Bangladesh, México, Camerún, Mali, Brasil, Chile e India.

Datos -218 migrantes deportados reporta Guatemala en tres días de la Operación Gobernanza, que busca detener el flujo migratorio. -69 fueron identificados sin papeles en diferentes retenes que se establecieron en la ruta migratoria. -Tecún Umán tiene férrea vigilancia de autoridades de Guatemala, son cuatro puntos de control desde la capital hasta la frontera con México. -Convenio Libre Movilidad, firmado en 2006, pide solo la identidad a hondureños, pero exigen registro en puntos de ingreso.

Los puntos de control. Son cuatro puntos en donde se concentra la presencia de las autoridades guatemaltecas: San Cristóbal en Totonicapán, Malacatancito, La Mesilla y la terminal de buses de Huehuetenango.

Además, hay retenes en El Zarco, Retalhuleu; La Virgen en Ayautla, San Marcos; San Pedro Jocopilas en Quiché y Aldea Tacajalme en Paraje Casa Blanca, Puente Sija en Totonicapán y en El Ceibo y El Naranjo.

Pero la mayor presencia de efectivos es notoria en San Marcos, donde el Capítulo Guatemala-México de la Mesa de Coordinación Transfronteriza de Migraciones y Género, informó que hay también presencia de agentes de la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA).

Grupo de migrantes que fue detenido y deportado a sus países.

Los patrullajes y retenes son constantes. Solo en este punto de Huehuetenango es notoria la presencia de 22 patrullas de la Policía.

Pese al acuerdo CA-4, con Centroamérica, el tránsito debe ser registrado en los puntos de ingreso y quien no lleve el respectivo registro es deportado.Muchos migrantes para evitar los controles están cambiando de rutas para no ser deportados de Guatemala. Este país ahora bloquea el acceso e impide el libre tránsito para cruzar a México.

“Muchos se están quedando aquí y no es que no los queramos recibir, simplemente que tampoco hay oportunidades de trabajo en Guatemala.Da lástima ver dormir en el parque central al montón de hombres, mujeres y niños. Estos controles son para evitar más muertes, lo mejor es regresarlos. Tienen que entender que no se puede pasar. Todo está vigilado, hay operativos en todas las entradas y salidas de Guatemala” dijo a LA PRENSA la comisaria de la Policía Nacional, María Dionisio.

Los deportan. Es un cierre de espacios, no están dando lugar a que por puntos ciegos los migrantes avancen, porque los retenes están en carreteras y pasos no tradicionales.

Los operativos son permanentes y los han dividido en varias fases, porque el fin es detener el flujo migratorio que diariamente transita por Guatemala.

“No sabía de estos operativos, siempre vengo a Guatemala con mi cédula. Hemos pasado incluso sin hacer registro en Agua Caliente y ahora me detienen y dicen que me van a deportar. No nos están dejando circular en libertad”, relató Maribel Pinto, hondureña de El Paraíso, Copán.

Maribel, junto a un grupo de ecuatorianos, venezolanos, haitianos, fue trasladada al Instituto de Migración a la capital de Guatemala para el proceso de deportación.“Todo migrante sin documentos va para migración. Hay un lugar especial donde hacen el trámite de devolución a sus países. Ese es el procedimiento”, explicó la oficial Dionisio.