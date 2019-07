“Tememos quedar sin trabajo”: empleados de star en El Progreso

TEGUCIGALPA.

Empleados de la maquila Star, de Gildan, dicen que están “en zozobra” porque la empresa de manufactura anunció que trasladará su planta de operaciones, que ahora está en el plantel del ZIP El Porvenir, en El Progreso, a otras ubicadas en el valle de Sula.

Gildan es una empresa de manufactura de Canadá con operaciones en la zona norte de Honduras y la semana pasada anunció a sus más de 1,000 empleados que hará el traslado.

“Nos prometieron darnos la liquidación y trabajo en las otras plantas, pero estamos en incertidumbre, porque no tenemos garantía, hay muchas dudas. No sabemos si tendríamos el mismo salario, el puesto y además muchos no podrán ir hasta otras ciudades. Tememos quedar sin trabajo”, dijo Ely Ávila, empleado de la planta de manufactura Star.

Datos 550,000 Mil hondureños trabajan en empresas de manufactura en el país, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas. 47.7 Por ciento de la población en edad de trabajar son varones, según cifras del INE. En esa edad son más de 3.4 millones de varones.

Por su parte, Jesús Puerto Alvarado, señaló que “vivimos una situación compleja. Nos preocupa el traslado de la maquila. No sabemos nada sobre el nuevo trabajo que ofrecen y no todos podrán ir hasta allá por la distancia. Solo queremos trabajar y que se respete el contrato colectivo”.

Osman Nájera, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de Star (Sitrastar), criticó la medida de Gildan.

“Esto cae de sorpresa. Si se completa esa acción, Gildan estará violando los derechos laborales”, consideró.

Nájera dijo que antes la planta de Star en El Progreso era de Anvil, pero que Gildan la adquirió y desde entonces “primero cerraron el departamento de cortes, después el centro de distribución. Antes había 63 líneas de producción y ahora solo hay unas 30. Cuando Gildan compró Anvil había 2,500 empleados y ahora solo hay 1,150”.

Nájera añadió: “Ellos disfrazan el cierre llamándolo traslado, pero hubo un caso similar en 2017 en que una maquila hizo un traslado y a la gente la recontrató, al poco tiempo los despidió y se teme que pase lo mismo”.

Estamos a la espera de lo que pasa, porque todo lo que queremos es trabajar. Ely Ávila, empleada de Star

Posición. Gildan explicó que el traslado es “parte de los esfuerzos para simplificar y racionalizar nuestro negocio” y agregó que es “para aprovechar la capacidad de producción no utilizada”.

Gildan afirmó que respeta “el derecho de la libre sindicalización y negociación colectiva y destaca que las plantas a las que se está trasladando la operación cuenta con sus respectivos sindicatos”.

Además 7.1 Millones es el total de la población hondureña que se encuentra en edad de trabajar, según el Instituto Nacional de Estadísticas. 52.3 Por ciento de la población en edad de trabajar son mujeres, según cifras del INE. En esa edad hay más de 3.7 millones de mujeres.

Gildan aseguró que ofrece recontratar al 100% del personal que así lo desee en las plantas donde trasladarán la producción y darles transporte gratuito.

La empresa también se comprometió a “pagar el 100% de las prestaciones conforme a ley” y “adicionalmente, el pago de los derechos adquiridos: decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional y vacaciones”.

La empresa dijo que quien no desee ser recontratado se le pagará el 100% de sus prestaciones.

Gildan afirmó desear que “el 100% de sus empleados decidan tomar la oportunidad de continuar en las otras plantas. Gildan está comprometida en apoyarles en esta transición y permanecer a su disposición durante este proceso de traslado y consolidación”.