Jóvenes hondureños asediados por el covid-19: el virus no respeta edades

San Pedro Sula, Honduras

“Me contagié en diciembre y me confié, por el hecho de que ya había pasado bastante tiempo desde el inicio de la pandemia, salí a dos restaurantes y no pasaba nada, porque me cuidaba y aplicaba las medidas de bioseguridad, pero me confié”, comienza relatando Alma Bustamante, una joven de 27 años que nunca se le cruzó por la mente infectarse con covid-19.

Bustamante contó a Diario La Prensa que en los primeros síntomas pensó que era una simple gripe y algunos malestares de garganta, pero se confió, porque en un principio algunos expertos médicos aseguraban que el coronavirus no se manifestaba como resfriado, sino como una tos seca.

“Anduve más de cinco días, irresponsablemente contagiando personas, porque pensé que seguía siendo una gripe y no coronavirus. Los síntomas cada vez empeoraban, la pérdida del gusto y el olfato aparecieron, y mis sospechas que estaba contagiada de covid-19 se incrementaron con el paso de los días, una prueba rápida fue suficiente para confirmar que era positiva”, expresó la joven de 27 años.

Los contagios y fallecimientos por coronavirus de personas jóvenes siguen en aumento en el país. El caso más reciente es el de un joven doctor que falleció lamentablemente por complicaciones derivadas del covid-19. El hecho conmocionó a la sociedad hondureña por tratarse del médico más joven en morir desde el inicio de la pandemia.

Yasser Amir Cuéllar, de tan solo 27 años, se contagió de coronavirus mientras realizaba su servicio social. Un profesional con un futuro brillante y prometedor al que el mortal virus truncó sus sueños.

Mientras su cuerpo era trasladado a un cementerio de San Pedro Sula el pasado lunes 15 de febrero, su madre recordaba que ese día su hijo terminaría el servicio social. Increíblemente, por duro que parezca, el coronavirus cegó la vida de Yasser, terminando en unas semanas, una trayectoria de casi ocho años de estudio en el campo de la medicina.

Alta positividad

Según cifras oficiales publicadas por las autoridades sanitarias hondureñas, de cada 100 pacientes contagiados diariamente por coronavirus, el 47% de ellos son personas jóvenes de entre 15 y 35 años.

Estos registros coinciden con las advertencias de algunos médicos que aseguran que el coronavirus circula a diestra y siniestra en la sociedad hondureña que se moviliza irresponsablemente sin medidas de bioseguridad, principalmente los jóvenes.

A nivel general, el porcentaje de contagios por departamento tiene a la cabeza a Cortés con el 30.1 % (49,905 contagios) y a Francisco Morazán con 27% (44,741 contagios) ambos con sus ciudades principales (San Pedro Sula y Tegucigalpa) siguen siendo los más afectados desde el inicio de la pandemia de covid-19 en Honduras.

El virus no respeta edad

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, dijo a Diario La Prensa que el rebrote de covid-19 en este 2021 ha venido con fuerza llevándose de encuentro a personas de todas las edades.

“Esta segunda oleada de covid-19 no está respetando edades”, advirtió Cosenza, quien es jefe de la regional de Salud en el departamento de Cortés.

En la misma línea opina el doctor internista Óscar Alvarenga, que fue consultado por Diario La Prensa sobre la alta incidencia del coronavirus en personas jóvenes, señalando que estos "se están tomando la pandemia muy a la ligera”.

El galeno asegura que los hondureños jóvenes creen que el covid-19 es una enfermedad que solo afecta a los adultos mayores, por ello se sienten con el poder de salir y exponerse a discreción.

“Este es un virus asesino que no ve edad, sexo, religión o clase social. No se confíen para nada, porque cuando todos se enferman al mismo tiempo ni el dinero es suficiente para salvar la vida”, señaló el especialista en medicina interna.

Ambos profesionales de la salud coinciden en que el coronavirus tiene un comportamiento peligroso y ante la incredulidad de los hondureños, este aprovecha para provocar un aumento desproporcionado de contagios y muertes a diario.

Riesgo de muerte para los jóvenes

El riesgo que tiene un joven de morir o desarrollar un estado grave por coronavirus en un país latinoamericano como en el caso de Honduras, es casi igual al riesgo que tiene un adulto mayor con enfermedades preexistentes en un país rico, así lo indica un estudio publicado en diciembre por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Los grupos de menor edad en América Latina y el Caribe representan una proporción significativamente mayor de muertes por covid-19 en comparación con los países de ingresos altos. De los cinco países en desarrollo con más muertes confirmadas por coronavirus, cuatro están en América Latina”, revela la investigación.

La alta incidencia de mortalidad y morbilidad en jóvenes, podría estar relacionada a las limitaciones de los servicios de salud, que han hecho que estos grupos de personas de mediana edad sean más vulnerables a la pandemia de covid-19 a diferencia de otras regiones del mundo, asegura Juan Pablo Chauvin, economista investigador del BID y uno de los autores del estudio.

Vacuna

La alta incidencia de casos que han registrado las autoridades sanitarias en enero y febrero, ha provocado que diversos sectores exigan al Gobierno la pronta adquisición de las vacunas, pero este ha respondido que el mecanismo Covax les ha fallado, haciendo que la espera se vuelva eterna para miles de hondureños.

Sin embargo, el país recibió este jueves 5,000 dosis de la vacuna de Moderna donada por Israel. Con esta cantidad, vacunarán a 2,500 trabajadores de la salud que enfrentan en primera línea la batalla contra el covid-19.

Honduras ya cruzó la barrera de las 4,000 mil muertes por covid-19, en el último reporte del Sistema de Gestión de Riesgos (Sinager), se cuantifican 167,494 contagios y 4,076 fallecidos desde que se registró el primer caso del virus a mediados de marzo de 2020.

A tan solo un par de semanas de cumplirse un año del inicio de la pandemia en el país, la cantidad de casos registrados diariamente parece no dar tregua, al grado que el personal médico de primera línea ha estado presionando y exigiendo responsabilidad por parte de la población y transparencia a las autoridades de gobierno en el control y gestión de la crisis sanitaria.