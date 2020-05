Ciudadano americano de 84 años, residente en Tela, clama por ayuda a las autoridades de EEUU

Tela, Honduras

En redes sociales circula el llamado de ayuda del ciudadano americano Raúl Recinos de 84 años de edad a las autoridades de Estados Unidos, quien actualmente reside en el barrio Las Brisas de Tela, zona atlántica de Honduras.



Recinos pide a apoyo a las autoridades de su país para viajar a la ciudad de Nueva York, pues le informaron que hace 35 días su esposa, Madelin Zieg (74), fue encontrada muerta en su apartamento y afirma que hasta el momento desconoce la causa del fallecimiento.



Según relató el ciudadano las autoridades norteamericanas le notificaron lo ocurrido, pero no ha podido viajar debido a la suspensión de vuelos por la emergencia de COVID-19.

"Me siento muy triste de no poder ver por última vez a mi esposa. Lo que yo deseo es que por favor preparen su cuerpo, pero que no la entierren hasta que se normalize esta crisis que estamos viviendo. Por favor no la entierren ella vivía sola allá y no tenemos más familia solamente nos teníamos el uno al otro.", expresó el ciudadano.



El señor finalizó diciendo que está muy preocupado porque además necesita traer sus medicinas para matener la salud de su corazón. Recinos vive solo en su apartamento en esta ciudad y espera el apoyo de las autoridades de EEUU para darle sepultura a su esposa.