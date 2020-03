Los muertos en Italia superan los 8,000 y suben de nuevo los contagios

Roma, Italia.

El número de muertos en Italia con el coronavirus alcanzó hoy los 8,165, al registrarse 662 las últimas 24 horas, una cifra inferior a los dos días anteriores.



Sin embargo los casos positivos han vuelto a crecer después de tres días de descenso y actualmente son 62,013, después de registrarse 4,492 en solo un día, según los datos ofrecidos hoy por Protección Civil.

El nuevo aumento en el número de contagios diarios se debe especialmente a Lombardía, la región más afectada, donde en las últimas 24 horas aumentaron en más de 2,500.

Lombardía acumula ya 34.889 contagios totales y 4,861 fallecidos y la siguen Emilia Romaña (10,816 contagios totales), Véneto (6,935) y Piamonte (6,534), las cuatro regiones en el norte de Italia.



De los más de 62,000 enfermos positivos, 3,612 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, mientras que más de 33.500 están en aislamiento domiciliar y un total de 24,753 están hospitalizados.



El incremento en la cifra de nuevos contagios interrumpió la tendencia bajista de las últimas cuatro jornadas, lo que, según el subdirector de Protección Civil de Italia, Agostino Miozzo, puede deberse a una "acumulación de pruebas que se han hecho en los últimos días y se han contabilizado hoy".



"Es una hipótesis que tenemos que verificar en los próximos días, pero hay una cosa clara, este tipo de pandemia no tiene una solución mágica e inmediata", resaltó.



"Lo importante es que la velocidad de la curva de transmisiones parece ralentizarse", añadió.



En la misma línea se pronunció el subdirector adjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ranieri Guerra, quien señaló que las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno para mantener a la gente en sus casas "parecen dar resultado".



"Es importante no bajar la guardia, frenar la curva, en los próximos días esperamos tener una disminución sostenida en la serie", indicó.



El subdirector de Protección Civil subrayó que, hasta que el virus no sea controlado, no es aconsejable levantar las medidas de aislamiento porque el contagio es muy rápido.



En esta línea, Guerra apuntó que uno de los colectivos más expuestos son los profesionales sanitarios, para los que pidió que se les garanticen mascarillas, equipamiento de protección y pruebas suficientes para comprobar en todo momento si están contagiados.





A Italia han llegado expertos y médicos de China, Cuba y Rusia para ayudar en esta emergencia y a ellos se sumará próximamente un equipo de sanitarios de Alemania, confirmó Protección Civil.



Italia necesita médicos y enfermeros, dijo este jueves el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, en una comparecencia telemática con los medios internacionales en Roma.



En las últimas horas varios médicos italianos han sido trasladados temporalmente a hospitales de Bérgamo y Brescia, en Lombardía, y de Piacenza, en Emilia Romaña, para apoyar a los profesionales que asisten a enfermos en esos centros.