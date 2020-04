Polémica en México por llamado de AMLO: "Salgan a comer, sigan su vida normal"

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recibido duras críticas en redes sociales tras pedir a los mexicanos que sigan saliendo a las calles y hagan una vida normal, contradiciendo a las advertencias de la Comunidad Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que piden quedarse en casa para frenar el avance del coronavirus.



AMLO afirmó que México aún se encuentra en la fase 1, pese a confirmar más de 300 casos de Covid 19. “No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas”, dijo Obrador en una visita a Oaxaca.



“No ayudamos si nos paralizamos de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos”, agregó.

Obrador insistió en que "México está preparado, sin adelantar vísperas, para enfrentar la epidemia".



"Es importante guardar la calma, no adelantar vísperas, no desgastarnos. Hay etapas, estamos todavía en la primera etapa, tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante y sacar adelante al país", apuntó



Dijo que "los mexicanos estamos acostumbrados a enfrentar adversidades y a levantarnos, ponernos de pie de inmediato".



También le pidió a la población que "no nos apaniquemos (asustemos), tengan confianza" y dijo que a los ciudadanos de este país los caracteriza el humanismo, "no queremos que nadie pierda la vida".



López Obrador dijo que su Administración también está cuidando que "no se caiga mucho la economía, porque vamos a salvar este obstáculo, el coronavirus, pero también cuidando que no nos quede la economía muy deteriorada, que no se deprecie mucho el peso, que no tengamos desempleo y que podamos recuperarnos pronto".

El mandatario también informó ayer que el Ejército y la Marina manejarán 10 hospitales recién terminados para atender a pacientes enfermos de coronavirus, en caso de ser necesario.



"Estos 10 hospitales los va a manejar el Ejército en el contexto de la aplicación, si es necesario, del Plan DN-III (Defensa Nacional), para que tanto el Ejército como la Marina nos vengan a reforzar", dijo el presidente en un video que publicó en Twitter.



México se encuentra en este momento en una fase de transición entre el escenario de importación de casos a uno de contagios comunitarios, para la cual se han tomado medidas como la suspensión de la actividades escolares en todo el país, el resguardo de las personas en sus casas y la limitación de movimientos y traslados.