Partido Liberal pide respetar la voluntad del pueblo en las urnas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Partido Liberal de Honduras (PLH) respaldó este martes el llamado del Consejo Nacional Electoral (CNE) a mantener la calma y rechazó intentos de violencia por parte de colectivos de Libertad y Refundación (Libre). "El Partido Liberal rechaza contundentemente cualquier intento de violencia promovido por colectivos del Partido Libre, que aun estando en un distante tercer lugar, buscan generar caos y desorden", escribió la entidad política.

Los liberales indicaron que no permitirán actos de violencia y exigieron el respeto a la voluntad del pueblo hondureño que salió a ejercer el sufragio el 30 de noviembre. "La voluntad del pueblo hondureño se respeta. Ratificamos nuestro apoyo a la consejera del CNE, Ana Paola Hall, y reconocemos el trabajo profesional y transparente realizado hasta ahora por el CNE", expresaron. "Honduras merece paz, respeto y claridad en este proceso democrático", concluyó el Partido Liberal en un pronunciamiento a través de redes sociales, luego de la conferencia del CNE.

