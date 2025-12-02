Partido Liberal pide respetar la voluntad del pueblo en las urnas

El Partido Liberal de Honduras (PLH) respaldó este martes el llamado del Consejo Nacional Electoral (CNE) a mantener la calma y rechazó intentos de violencia por parte de colectivos de Libertad y Refundación (Libre).
"El Partido Liberal rechaza contundentemente cualquier intento de violencia promovido por colectivos del Partido Libre, que aun estando en un distante tercer lugar, buscan generar caos y desorden", escribió la entidad política.
Los liberales indicaron que no permitirán actos de violencia y exigieron el respeto a la voluntad del pueblo hondureño que salió a ejercer el sufragio el 30 de noviembre.
"La voluntad del pueblo hondureño se respeta. Ratificamos nuestro apoyo a la consejera del CNE, Ana Paola Hall, y reconocemos el trabajo profesional y transparente realizado hasta ahora por el CNE", expresaron.
"Honduras merece paz, respeto y claridad en este proceso democrático", concluyó el Partido Liberal en un pronunciamiento a través de redes sociales, luego de la conferencia del CNE.
Resultados del CNE
El CNE informó habilitó este martes un "acceso público" en "un ambiente público" de carácter temporal destinado a medios de comunicación y otro para partidos políticos para seguir los resultados preliminares, según se informó en una comparecencia de prensa sin aceptar preguntas de los periodistas.
Los resultados preliminares del CNE posicionan a Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, con 749,022 votos (39,91%), frente a los 748,507 sufragios (39,89 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 57,03% del conteo, los mismos resultados preliminares que el último corte disponible.
Los dos candidatos conservadores se mantienen en un empate técnico muy ajustado, mientras que Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, cuenta con 359,584 votos (19,16%).