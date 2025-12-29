Defensores de Honduras destaca labor del CNE y pide celeridad en la etapa final

Tegucigalpa, Honduras.

En ese contexto, Defensores de Honduras valoró el liderazgo de Ana Paola Hall, consejera del CNE, y Cossette López-Osorio, consejera del CNE, así como el respaldo brindado por Carlos Enrique Cardona, consejero suplente del CNE, señalando que su actuación reflejó “compromiso y patriotismo” en la culminación de esta fase del proceso electoral.

Mediante un pronunciamiento público, la organización destacó que la declaratoria realizada el pasado 24 de diciembre representa una etapa determinante en el proceso electoral, al brindar certeza institucional y permitir avanzar hacia la normalización política tras los comicios generales.

La Plataforma Defensores de Honduras expresó este lunes 29 de diciembre su reconocimiento al Consejo Nacional Electoral (CNE) por haber emitido dentro del plazo legal la declaratoria oficial de resultados del nivel presidencial, calificando este hecho como un paso clave para la estabilidad democrática del país.

La plataforma también manifestó su agradecimiento a la comunidad internacional por las felicitaciones dirigidas al presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah, presidente electo, subrayando que el respaldo externo contribuye a fortalecer la imagen de Honduras como un país con procesos electorales reconocidos a nivel global.

Asimismo, expresó su aspiración de que la transición gubernamental se desarrolle de manera pacífica, ordenada y respetuosa de la voluntad popular expresada en las urnas.

En el pronunciamiento, la organización resaltó además la actitud de diversos partidos políticos que aceptaron los resultados presidenciales con responsabilidad cívica, así como el comportamiento institucional de las Fuerzas Armadas, al reafirmar su respeto a las decisiones emitidas por el órgano electoral.

No obstante, Defensores de Honduras fijó una postura crítica frente a Marlon Ochoa, consejero del CNE, designado por el partido Libertad y Refundación (Libre), cuestionando su decisión de no suscribir la declaratoria presidencial.

A juicio de la plataforma, esta acción contribuyó a profundizar la polarización y a generar incertidumbre en un momento clave para la gobernabilidad del país.

Ante este escenario, la organización hizo un llamado a que en futuras etapas del proceso electoral se privilegie la institucionalidad y la convivencia pacífica, advirtiendo que la falta de consensos puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones.

Además, Defensores de Honduras enfatizó la urgencia de avanzar, sin mayores dilaciones, hacia la declaratoria oficial de los resultados correspondientes a los niveles de alcaldías y diputaciones, recordando que el CNE tiene el mandato legal de oficializar dichos resultados antes del 30 de diciembre. Según la plataforma, cada día de retraso incrementa la incertidumbre y erosiona la credibilidad del proceso electoral.