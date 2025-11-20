Capacitan a liberales en occidente ante temor por cortes de energía

Santa Rosa de Copán, Honduras​​​​

A 10 días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) intensificó sus esfuerzos de capacitación, desarrollando una jornada dirigida a los Consejos Municipales del Partido Liberal en la zona occidental de Honduras. La reunión abordó diversos temas de interés político y técnico, considerados cruciales para la transparencia y el buen desarrollo de los próximos comicios.

Uno de los puntos que generó mayor inquietud fue la reiterada preocupación por la intermitencia y los cortes de energía eléctrica registrados en esta zona. Jennifer Silva, doctora y representante del partido, manifestó su alarma ante la situación. "Nos preocupa mucho que en esta zona occidental tengamos cortes de energía eléctrica o servicio intermitente. Esto inevitablemente genera preocupación y algunas dudas sobre el normal desarrollo del proceso electoral en los centros de votación", expresó la Dra. Silva. La inestabilidad en el servicio eléctrico podría afectar el funcionamiento de los equipos de transmisión de resultados y el ambiente en los centros de votación.

Llamado a denunciar irregularidades

En declaraciones para Diario La Prensa, la doctora Silva enfatizó la importancia de la vigilancia ciudadana y partidaria, haciendo un llamado enérgico a los participantes para que se mantengan alerta. “Hay que denunciar cualquier irregularidad que se detecte durante el proceso electoral”, afirmó Silva, subrayando que la participación activa de los representantes en las mesas es fundamental para garantizar la pulcritud de los resultados. A esta jornada de capacitación se sumó Waleska Valenzuela, diputada, quien aprovechó la ocasión para reiterar un llamado crucial a la ciudadanía.